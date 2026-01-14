Nathy Peluso, Rels B e Iván Ferreiro se suman al Tenerife Music Festival 2026

El Tenerife Music Festival anuncia nuevas incorporaciones a su cartel y confirma a Rels B, Nathy Peluso e Iván Ferreiro para su tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Con este anuncio, el festival da forma al bloque central de su programación, tras haber confirmado previamente a Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena y El Arrebato.
Estas nuevas confirmaciones consolidan una propuesta artística de primer nivel y sitúan al Tenerife Music Festival como una de las grandes citas musicales del verano en Canarias.
Nuevas confirmaciones
Rels B se incorpora al Tenerife Music Festival como cabeza de cartel de la jornada del viernes y uno de los artistas más influyentes de la música en español en la actualidad. Con millones de oyentes, una trayectoria marcada por el éxito internacional y una conexión directa con el público, Rels B llega a Tenerife en uno de los momentos más sólidos de su carrera, preparado para ofrecer un directo a la altura de los grandes escenarios festivaleros.
Nathy Peluso suma al cartel su energía arrolladora y su proyección internacional. La artista llegará a Tenerife presentando su espectáculo “Club Grasa”, un show potente y teatral con el que ha recorrido algunos de los principales escenarios del circuito internacional y que promete ser uno de los momentos más intensos del festival.
Completa este nuevo bloque Iván Ferreiro, referente indiscutible de la música española y habitual de los grandes festivales. Su presencia aporta profundidad, emoción y un repertorio ampliamente reconocido por el público.
Cartel por días
El cartel del Tenerife Music Festival 2026 queda configurado hasta el momento de la siguiente manera:
Viernes 12 de junio de 2026
- Rels B
- Nathy Peluso
- El Arrebato
Sábado 13 de junio de 2026
- Camilo
- Pablo Alborán
- Ana Mena
- Iván Ferreiro
Más novedades por confirmar próximamente.
Tenerife Music Festival
Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, el Tenerife Music Festival continúa creciendo y afianzándose como una de las citas musicales más relevantes de Canarias. Su ubicación, en pleno puerto de Santa Cruz de Tenerife, ofrece una experiencia única que combina música en directo, entorno urbano y océano.
Entradas y abonos
Las entradas y abonos ya están disponibles a través de los canales oficiales: tenerifemusicfestival.es, entradas.com y farra.world.
Organización y apoyos
El Tenerife Music Festival está organizado por New Event y Farra y cuenta con el apoyo de Tenerife – Despierta Emociones, Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife – Sociedad de Desarrollo, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.