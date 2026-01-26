Tim Spector, una eminencia mundial en microbiota, contundente sobre el café: “Se creía que era muy peligroso para el corazón, pero tiene beneficios metabólicos”

El consumo habitual de café podría estar relacionado con cambios específicos en las bacterias del intestino, según un estudio internacional publicado en la revista científica Nature Microbiology. La investigación, liderada por QZOE, analizó cómo esta bebida influye en el microbioma intestinal a partir de datos de más de 22.000 personas de 25 países.
Uno de los expertos mundiales en microbiota, Tim Spector. explicó en un post de Instagram que el objetivo del trabajo fue “entender cómo el café afecta a nuestros microbios”, utilizando una de las mayores bases de datos de microbioma analizadas hasta ahora. El resultado fue la identificación de más de 100 especies bacterianas vinculadas al consumo de café.
Entre todas ellas, una bacteria destacó por su presencia en quienes consumen esta bebida de forma habitual. “La más llamativa fue Lawsonibacter asaccharolyticus”, señala Spector, que “era entre 6 y 8 veces más abundante en los bebedores habituales de café”.
Uno de los datos más relevantes del estudio es que este efecto también se observó en personas que consumen café descafeinado. Según el investigador, “la misma relación se mantuvo para el café descafeinado”, lo que sugiere que “los efectos no provienen de la cafeína”.
En su lugar, el post apunta a los compuestos vegetales presentes en el café. Spector indica que el impacto podría deberse a “la rica mezcla de compuestos de origen vegetal, como los polifenoles”, que son transformados por las bacterias intestinales en metabolitos como el ácido quínico y el hipurato.
El café, vinculado a beneficios metabólicos
Estos metabolitos, añade, “están vinculados a beneficios metabólicos”, lo que ayudaría a explicar por qué “los bebedores habituales de café tienen mejores marcadores de salud metabólica y cardíaca”.
El investigador concluye que tanto el café con cafeína como el descafeinado pueden tener un efecto similar en el intestino. “Si disfrutas de tu café de la mañana, con cafeína o no, puedes hacerlo sabiendo que está apoyando tu intestino y tu salud general”, afirma en la publicación.