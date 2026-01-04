Tragedia en Canarias: dos fallecidos y dos heridos graves al caer un vehículo en una charca

A las 16:13 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída de un automóvil al agua en la zona antes mencionada con personas que precisaban de asistencia sanitaria.
Personal del GES y bomberos de San Bartolomé de Tirajana rescataron a las dos afectadas y recuperaron a los dos hombres fallecidos. Entre los afectados, una mujer de 47 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta politraumatismos de carácter muy grave, trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico. Y otra mujer de 34 años con un politraumatismos de carácter grave, trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Dos fallecidos y dos heridas graves tras caer un vehículo en una charca de San Bartolomé de Tirajana #GranCanaria— 112 Canarias (@112canarias) January 4, 2026
➡️Personal del #GES @territoriocan_ y bomberos del municipio rescataron a las dos afectadas y recuperaron los dos cuerpos pic.twitter.com/PiBzd9ApdP
Guardia instruyó las diligencias correspondientes, mientras Protección Civil colaboró en el dispositivo.