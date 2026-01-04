sucesos

Tragedia en Canarias: dos fallecidos y dos heridos graves al caer un vehículo en una charca

El 112 del Gobierno de Canarias recibía la alerta sobre la caída
A las 16:13 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída de un automóvil al agua en la zona antes mencionada con personas que precisaban de asistencia sanitaria.

Personal del GES y bomberos de San Bartolomé de Tirajana rescataron a las dos afectadas y recuperaron a los dos hombres fallecidos. Entre los afectados, una mujer de 47 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta politraumatismos de carácter muy grave, trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico. Y otra mujer de 34 años con un politraumatismos de carácter grave, trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Guardia instruyó las diligencias correspondientes, mientras Protección Civil colaboró en el dispositivo.

