Alertan de retrasos en el Tranvía de Tenerife por “falta de adherencia”

El Tranvía de Tenerife ha informado en la mañana de este jueves, 22 de enero de 2026, sobre los retrasos que se están produciendo retrasos a la altura de la parada ubicada en Guajara.
“¡Atención, viajero! Por falta de adherencia en tranvías a la altura de Guajara en estos momentos (8:00) circulamos con retraso en la línea. Disculpen las molestias”, señala Tranvía de Tenerife en Facebook.
Accidente entre el Tranvía de Tenerife y una guagua
Ayer, una colisión entre una guagua y la línea 1 del Tranvía de Tenerife a la altura del Hospital Universitario de Canarias también ocasionó retrasos desde las 17.50 horas.
Tras el siniestro, una persona requirió asistencia sanitaria por una crisis de ansiedad de carácter leve.