Asisten a una persona tras el choque de una guagua contra el tranvía de Tenerife

El 112 Canarias recibió varias llamadas informando del choque
Confirmado: el transporte público en Tenerife seguirá siendo gratuito
Una persona han precisado asistencia sanitaria por una crisis de ansiedad de carácter leve tras chocar este miércoles el tranvía y una guagua de transporte regular de pasajeros en Taco, informaron a EFE fuentes del 112 Canarias.

A las 17.20 horas, el centro coordinador de emergencias recibió varias llamadas informando del choque entre el tranvía y una guagua cerca de la parada de Las Moraditas.

  Una guagua choca contra el tranvía de Tenerife

El Servicio de Urgencias Canario ha movilizado una ambulancia de soporte vital y otra medicalizada.

La empresa Tranvía de Tenerife informa de que a causa del accidente se están produciendo retrasos en el servicio.

