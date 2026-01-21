Asisten a una persona tras el choque de una guagua contra el tranvía de Tenerife

Una persona han precisado asistencia sanitaria por una crisis de ansiedad de carácter leve tras chocar este miércoles el tranvía y una guagua de transporte regular de pasajeros en Taco, informaron a EFE fuentes del 112 Canarias.
A las 17.20 horas, el centro coordinador de emergencias recibió varias llamadas informando del choque entre el tranvía y una guagua cerca de la parada de Las Moraditas.
El Servicio de Urgencias Canario ha movilizado una ambulancia de soporte vital y otra medicalizada.
La empresa Tranvía de Tenerife informa de que a causa del accidente se están produciendo retrasos en el servicio.