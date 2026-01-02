Cambios en el Tranvía en Tenerife por la víspera de Reyes y las Cabalgatas: horarios, frecuencias y paradas afectadas

Metrotenerife concluirá el plan especial de servicios de Navidad con un dispositivo reforzado de tranvías dobles durante la víspera de Reyes, el lunes 5 de enero, jornada en la que la Línea 1 operará a su máxima capacidad.
A lo largo de este día, las unidades dobles circularán cada 10 minutos en horario diurno, mientras que por la noche se mantendrán frecuencias de 15 minutos hasta las 02:00 horas de la madrugada del martes 6 de enero.
A partir de esa hora, el servicio ininterrumpido pasará a ser de 30 minutos.
La víspera de Reyes es uno de los días con mayor volumen de desplazamientos, por lo que este refuerzo busca facilitar los movimientos hacia las zonas comerciales y de ocio de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.
Así funcionará el tranvía en la víspera de Reyes
Durante el lunes 5 de enero, la Línea 1 prestará servicio con tranvías dobles cada 10 minutos durante prácticamente todo el día.
El servicio ininterrumpido con unidades dobles se mantendrá con intervalos de entre 10 y 15 minutos hasta las 02:00 horas del día de Reyes.
Desde ese momento, la línea volverá a operar con tranvías simples y frecuencias propias de un día festivo.
En cuanto a la Línea 2, los usuarios dispondrán de tranvías con intervalos de 10 y 15 minutos, en función del tramo horario, durante la víspera de Reyes Magos.
Paradas fuera de servicio
Con motivo del paso de la Cabalgata de los Reyes Magos de Santa Cruz de Tenerife, la parada Weyler, correspondiente a la Línea 1, permanecerá fuera de servicio desde las 18:00 horas del lunes 5 de enero.
Esta interrupción se mantendrá hasta que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife autorice el restablecimiento del servicio en este tramo, aproximadamente a las 21:30 horas.
Durante este periodo, el resto de la Línea 1 continuará operando con normalidad entre las paradas Intercambiador–Teatro Guimerá y La Paz–Trinidad.
Horarios y frecuencia del tranvía el día de Reyes
El martes 6 de enero, día de Reyes, los tranvías simples circularán en ambas líneas con frecuencias de día festivo: intervalos de 15 y 20 minutos durante la mañana y la tarde, y de 30 minutos hasta la finalización de la jornada.
Incidencia de la huelga
Metrotenerife ha recordado que los días 5 y 6 de enero la operativa del tranvía podrá verse condicionada puntualmente por la huelga que los trabajadores de la compañía mantienen de lunes a viernes.
Durante los tramos de huelga, se garantizará la operatividad de las líneas 1 y 2 con los servicios mínimos establecidos del 80%.
Los usuarios pueden consultar información actualizada sobre el servicio a través de la web de Metrotenerife y de sus redes sociales oficiales.