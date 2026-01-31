Así es el videojuego que llega a 64 centros educativos de Canarias: ecopapas, canarismos y niveles ambientados en todas las Islas

El Gobierno de Canarias, en colaboración con el estudio Rising Pixel, ha desarrollado un videojuego educativo para enseñar al alumnado a cuidar el entorno y reciclar correctamente. La iniciativa, llamada Ecopapas: Traza y Recicla, forma parte de la estrategia de la Agenda Canarias 2030 y ya se aplica en 64 centros de todas las islas.
El proyecto está dirigido a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria y utiliza el lenguaje del videojuego como herramienta pedagógica para acercar al alumnado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentando hábitos responsables de una forma práctica y participativa.
Un videojuego para aprender buenas prácticas ambientales
Ecopapas: Traza y Recicla es una campaña educativa que combina aprendizaje, juego y colaboración. A través de una narrativa gamificada, el alumnado recorre distintos espacios de Canarias ayudando a las ecopapas, antiguos guardianes de las Islas, que se han debilitado por la contaminación.
Durante la partida, los jugadores deben recoger residuos en playas, bosques y ciudades y depositarlos en los contenedores correctos, reforzando el conocimiento sobre reciclaje y separación de residuos. El sistema de puntuación premia tanto la rapidez como las respuestas correctas a preguntas de conocimiento ambiental.
64 centros y una competición colaborativa
El proyecto involucra a 64 centros educativos del Archipiélago:
- 35 de Tenerife
- 21 de Gran Canaria
- 6 de Lanzarote
- 2 de Fuerteventura
Los centros participan en una competición educativa en la que pueden consultar la clasificación en tiempo real a través de la web del proyecto, desarrollada en colaboración con 1604 Lab. La dinámica une el componente competitivo con el trabajo en equipo y el aprendizaje compartido.
El papel del profesorado y los recursos didácticos
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha destacado la importancia de que la Agenda 2030 llegue al alumnado “en su propio lenguaje y con sus propias herramientas”, subrayando el papel de la industria del videojuego como puente entre la educación y los nuevos formatos digitales.
Caraballo también puso en valor la implicación del profesorado, considerado un elemento clave para trasladar los objetivos ambientales al aula y para que el alumnado pueda comprender su papel en la construcción de una Canarias más sostenible.
Para facilitar el trabajo en clase, el proyecto incluye una Guía para el Profesorado, con dinámicas estructuradas que permiten integrar el videojuego en el currículo. El recurso está diseñado para estudiantes a partir de los 9 o 10 años y refuerza el uso del videojuego como herramienta educativa digital.
Canarismos, cultura y aprendizaje
El videojuego incorpora un glosario de canarismos, con términos propios del habla del Archipiélago que aparecen durante la experiencia de juego. El alumnado puede consultar su significado, reforzando el conocimiento del entorno y de la cultura canaria dentro del proceso educativo.
Un recorrido por lugares emblemáticos de las Islas
Los niveles del juego están ambientados en espacios representativos de todas las islas, como la Playa de La Restinga (El Hierro), el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La Palma), el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera), Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), el Pinar de Tamadaba (Gran Canaria), La Oliva (Fuerteventura), el Parque Nacional del Timanfaya (Lanzarote) y la Playa Francesa de La Graciosa.
Al inicio de cada nivel, los jugadores responden preguntas sobre el territorio y el cuidado del medio ambiente. Las respuestas correctas permiten ganar más tiempo y puntos, y al finalizar cada fase reciben Eco-cartas informativas que se guardan en un álbum coleccionable digital.
Cuantas más partidas se juegan, más contenido educativo se desbloquea, reforzando el aprendizaje progresivo y la implicación del alumnado en el cuidado del entorno.