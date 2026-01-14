La Guardia Civil detiene a un hombre por violencia de género en Canarias que escaló al balcón de su expareja para agredirla mientras dormía

La Guardia Civil ha detenido en Fuerteventura a un hombre buscado por violencia de género y con orden de ingreso en prisión después de que su expareja denunciara que había escalado el balcón de su casa para agredirla mientras dormía.
Sobre él pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por anteriores quebrantamientos de orden de protección.
El hombre fue arrestado el pasado 3 de enero como presunto autor de varios delitos relacionados con la violencia de género, agresión sexual y allanamiento de morada, ha informado este miércoles el cuerpo policial en un comunicado.
Los hechos se remontan al pasado 29 de diciembre, cuando una mujer denunció que su expareja había accedido a su vivienda escalando hasta el balcón, situado en una primera planta y que, una vez en el interior, le realizó tocamientos y proposiciones sexuales cuando ella dormía en su habitación.
Ante la negativa y resistencia de la mujer, el agresor abandonó la vivienda y, tras conocer la denuncia, la Guardia Civil inició un operativo para localizar al sospechoso, estableciendo, además, un dispositivo de vigilancia permanente en torno a la víctima para garantizar su seguridad, indica la nota.
Durante las indagaciones, el Equipo de Violencia de Género de la Guardia Civil obtuvo una fotografía que el sospechoso había enviado a su expareja en la que se apreciaba parte del interior de una vivienda con vistas a una piscina y zona ajardinada y, tras varias comprobaciones, los investigadores lograron ubicar al sospechoso en un complejo de apartamentos situado en la avenida Juan Carlos I, en Corralejo.
El 3 de enero se desplegó un dispositivo de localización en esa zona y los agentes acudieron a la vivienda donde sospechaban que se encontraba el hombre y hallaron al fugitivo escondido en el pequeño patio interior del domicilio de un vecino.
La Guardia Civil ha explicado que, según se pudo comprobar, el detenido se había deslizado desde una segunda planta por una tubería de varios metros de altura para intentar escapar.
El hombre, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario el 4 de enero, decretándose su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.