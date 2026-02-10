Caos en la TF-5: un accidente en el túnel de Padre Anchieta provoca importantes retenciones

El 112 Canarias ha pedido a los conductores que circulan este martes, 10 de febrero de 2026, por la autopista del norte de Tenerife (TF-5) que extremen la precaución debido a las retenciones provocadas por un accidente de tráfico registrado a la altura del túnel de Padre Anchieta, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Según la información facilitada por la sala operativa, el siniestro está generando importantes problemas de circulación en uno de los puntos más transitados de la vía, especialmente en horas punta.
El 112 ha precisado que el personal sanitario ha atendido a una persona con heridas de carácter leve.
Amplio dispositivo de emergencias en la zona
En el lugar del accidente intervienen una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Guardia Civil, la Policía Canaria y personal del servicio insular de Carreteras.