Canarias, bajo avisos: la Aemet advierte de desplome térmico, lluvias y viento muy fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos ante un cambio significativo en las condiciones meteorológicas en Canarias para este miércoles, 25 de febrero.
La jornada estará marcada por un descenso generalizado de las temperaturas, que llegará a ser localmente notable en las máximas, y un importante fortalecimiento del viento de componente norte que dejará rachas muy fuertes durante la tarde.
Evolución de los cielos y lluvias
Aunque el día comenzará con cielos despejados en gran parte de las islas, la nubosidad irá en aumento en las vertientes norte de las islas montañosas a lo largo de la mañana. A partir del mediodía, no se descartan lluvias débiles y ocasionales.
En el caso de las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura verán cómo los intervalos nubosos ganan terreno, quedando los cielos cubiertos por la noche, momento en el que es probable que se registren precipitaciones débiles, especialmente en Lanzarote.
Termómetros en caída libre
El frío será el protagonista de la jornada. El descenso térmico afectará a todo el Archipiélago, siendo especialmente acusado en el interior y zonas altas de las islas occidentales y Gran Canaria.
- Tenerife y Gran Canaria registrarán máximas de apenas 21 grados.
- La Palma presentará los valores más frescos durante el día, con una máxima que no superará los 18 grados.
- Las mínimas más bajas se esperan en El Hierro, La Palma y Lanzarote, donde el mercurio caerá hasta los 14 grados.
Alerta por viento y estado del mar
El viento soplará moderado de componente norte, pero la situación se complicará a medida que avance el día. Se esperan intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve, así como en cumbres y zonas de interior. Por la tarde, la Aemet advierte de rachas muy fuertes en estas áreas.
En el mar, la situación tornará a inestable con viento que arreciará a norte o noroeste de fuerza 3 a 6. Se espera mar de fondo del noroeste de hasta 2 metros en las islas occidentales y de hasta 3 metros en las orientales, aumentando de 3 a 5 metros desde la madrugada, acompañado de calima.
Predicción por islas
|Isla
|Cielos
|Temperaturas (Mín/Máx)
|Viento
|Tenerife
|Nuboso al norte con lluvia débil; resto poco nuboso.
|16°C / 21°C
|Norte moderado; rachas muy fuertes por la tarde.
|Gran Canaria
|Nuboso al norte con lluvias; intervalos de nubes altas al sur.
|16°C / 21°C
|Norte fuerte en vertientes E y O; rachas muy fuertes.
|La Palma
|Nuboso desde temprano; lluvias ocasionales.
|14°C / 18°C
|Norte; rachas muy fuertes en vertientes E, O y cumbres.
|Lanzarote
|Nuboso por la noche con probabilidad de lluvia.
|14°C / 22°C
|Norte; intervalos fuertes en el interior por la tarde.
|Fuerteventura
|Intervalos nubosos; baja probabilidad de lluvia nocturna.
|15°C / 21°C
|Norte; intervalos fuertes en interior y Jandía.
|La Gomera
|Nuboso al norte con lluvia ocasional; resto despejado.
|16°C / 22°C
|Norte; rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes.
|El Hierro
|Nuboso al norte desde mediodía; lluvias débiles.
|14°C / 19°C
|Norte; rachas muy fuertes en el sureste e interior.