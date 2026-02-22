Alerta alimentaria en Canarias por estas gominolas de Hello Kitty: riesgo de asfixia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta alimetaria urgente que afecta directamente a los consumidores del Archipiélago. El organismo pide la retirada inmediata del mercado de unas populares gominolas de la marca Hello Kitty debido a un grave riesgo de asfixia. Sanidad recomienda a todas las personas que tengan este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo bajo cualquier circunstancia.
La notificación, que llegó a través de las autoridades sanitarias de los Países Bajos, afecta específicamente al dulce denominado ‘Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak’, de la marca Sanrio, procedente de Japón. El producto se comercializa en bolsas de plástico que contienen sobres individuales en su interior.
Distribución confirmada en Canarias
Según el comunicado oficial de la AESAN, Canarias es una de las comunidades autónomas donde se ha confirmado la distribución inicial de este dulce, junto a Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, entre otras. No obstante, las autoridades no descartan que el producto haya podido ser redistribuido a otros puntos de las islas a través de pequeños comercios o tiendas especializadas en productos de importación.
El peligro reside en la textura de la gelatina y la presencia de konjak, un ingrediente que, combinado con el formato del dulce, puede provocar una obstrucción en las vías respiratorias, especialmente en niños.
Retirada inmediata del mercado por la alerta alimentaria
La información ya ha sido trasladada a las autoridades competentes en Canarias a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objetivo es verificar la retirada completa de estas gominolas de todos los canales de comercialización de las islas.
Si usted ha adquirido recientemente este producto:
Vigile a los menores: En caso de haberlo consumido y presentar cualquier síntoma de dificultad respiratoria, acuda inmediatamente a un centro de urgencias.
Compruebe el etiquetado: Busque la denominación ‘Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak’.
No lo consuma: Deseche el producto o devuélvalo al punto de venta.