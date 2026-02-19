El Ayuntamiento de Santa Cruz alquila dos furgonetas para trasladar a policías locales al Carnaval

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha alquilado dos furgonetas para realizar el traslado de policías locales destinados a cubrir eventos y cortes de tráfico con motivo del Carnaval.
La medida, que se ha llevado a cabo por primera vez en las fiestas chicharreras, responde a que el actual contrato de renting de vehículos policiales está a punto de concluir, por lo que “ha sido una decisión puntual hasta que podamos publicar, en breve, los pliegos para la nueva licitación del servicio”, según explicó ayer la concejala de Seguridad, Gladis de León.
La edil indicó a DIARIO DE AVISOS que tras quedar desierta la reciente licitación del contrato de renting del parque móvil, se decidió optar este año por el alquiler de transfers, con el objetivo de facilitar el desplazamiento puntual de agentes municipales encargados de velar por la seguridad de las fiestas.
“Se alquilaron dos furgonetas, con capacidad para siete u ocho policías, para que así les sea más fácil y cómodo llegar hasta los puestos asignados, una situación que no resta a que los coches patrulla también estén operativos en sus puestos”.
Por su parte, el sindicato CSIF dijo que “si para el Carnaval, donde se necesitan más efectivos, es necesario alquilar vehículos para trasladar a los agentes, en caso de una emergencia no sabemos qué pasaría. Si los policías son los mismos del año pasado, esta medida responde a la carencia de vehículos, pues también sabemos de muchos agentes que usan sus propios coches para hacer los cortes de calle”.
Al respecto, De León negó este último hecho, pues “para eso se han alquilado las furgonetas”, pero admitió que “se necesitan más coches policiales, lo que esperamos resolver con la nueva adjudicación”.