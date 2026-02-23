La presión sobre el sector inmobiliario en el Archipiélago ha encontrado un nuevo frente: el alquiler de garajes en Canarias también asciende. Según los últimos datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, el precio medio mensual para aparcar un vehículo en las Islas se ha situado en 76,73 euros, lo que representa un incremento del 3,4% en comparación con el ejercicio anterior.
Este encarecimiento sitúa a Canarias por encima de la media nacional, que se queda en los 74,95 euros. Mientras en el resto del país el crecimiento parece haberse estancado con una subida mínima del 0,3% —la más moderada de la última década—, el mercado insular sigue mostrando una fortaleza inusual que afecta directamente al bolsillo de los conductores.
Un mercado resistente y al alza
A pesar de la volatilidad económica, la plaza de aparcamiento se ha consolidado como un valor refugio muy resiliente. El precio registrado actualmente es el segundo más elevado de los últimos tiempos, lo que sugiere que, ante la falta de espacio en las zonas urbanas de mayor densidad, el garaje se ha convertido en un objeto de deseo tanto para usuarios como para pequeños inversores.
La tendencia en Canarias sigue la estela de otras comunidades con fuerte presión turística y poblacional. En el último informe, se observa que el precio ha subido en 14 comunidades autónomas. Sin embargo, el Archipiélago se mantiene en los puestos de cabeza, solo superado en ritmo de crecimiento por regiones como Asturias (9,6%), Baleares (6,7%) y Castilla y León (5,2%).
Comparativa: ¿Dónde es más caro aparcar?
Aunque el alquiler de garajes en Canarias es más costoso que el promedio nacional, otras regiones españolas presentan cifras aún más prohibitivas. El ranking de precios más elevados lo lideran:
- Baleares: 101,40 euros/mes.
- Cantabria: 92,18 euros/mes.
- País Vasco: 88,00 euros/mes.
- Madrid y Cataluña: 80,66 euros/mes.
En el extremo opuesto, las plazas más económicas de España se encuentran en Castilla-La Mancha (59,09 euros) y Navarra (59,17 euros), evidenciando la enorme brecha existente entre los mercados del norte y las zonas con mayor escasez de suelo como las Islas.
El fenómeno del “valor refugio”
Los expertos de Fotocasa apuntan a que el mercado se está estabilizando en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, donde se han registrado incluso ligeros descensos. Sin embargo, en Canarias la realidad es distinta. La escasez de aparcamiento en zonas de costa y centros urbanos históricos como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria empuja los precios al alza de forma constante.
Para muchos propietarios, alquilar una plaza de garaje supone una rentabilidad rápida y con muy pocos costes de mantenimiento en comparación con una vivienda tradicional. Este factor, sumado a la creciente restricción de aparcamientos en superficie en las ciudades, garantiza que la demanda no deje de crecer.
En definitiva, los datos confirman que el sector no ha tocado techo. El usuario canario debe afrontar ahora un coste mensual que, en muchos casos, ya empieza a competir con otros gastos fijos del hogar, marcando un giro radical en la gestión de la movilidad urbana.