Cuidado con lo que compras en Amazon y Temu: la OCU alerta de quemaduras por estos productos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho saltar todas las alarmas en el sector de la medicina estética. En un movimiento sin precedentes, la entidad ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la venta descontrolada de ‘peelings’ químicos y productos inyectables en plataformas de alcance masivo como Amazon, AliExpress, Temu y Etsy.
El organismo advierte que estos productos, debido a su alta concentración y composición química, no son aptos para el uso doméstico. Su manipulación sin la supervisión de un profesional cualificado puede derivar en daños irreversibles para la piel y la salud general del usuario.
Ácidos de alta concentración: un peligro al alcance de un clic
La investigación de la OCU ha revelado una realidad alarmante. Webs especializadas y conocidos marketplaces permiten la compra directa de ácidos que actúan en las capas más profundas de la dermis. Se han detectado productos con ácido glicólico al 70% y ácido tricloroacético (TCA) al 100%.
Según el portavoz de la OCU, Enrique García, estos artículos “solo son accesibles legalmente para profesionales”, pero actualmente están a disposición de cualquier consumidor. El uso indebido de estas sustancias dispara el riesgo de sufrir cicatrices hipertróficas, queloides, manchas permanentes o una mala cicatrización.
Sustancias prohibidas e inyectables sin control
La gravedad de la denuncia aumenta al detectarse soluciones de Jessner con resorcinol, una sustancia cuya presencia está estrictamente prohibida en cosméticos según el reglamento vigente.
Además, la venta de rellenos dérmicos inyectables con ácido hialurónico y lidocaína ha pasado a estar en el punto de mira. Estos dispositivos requieren necesariamente una acreditación profesional para su aplicación, ya que un pinchazo en una zona incorrecta puede provocar necrosis de tejidos o reacciones alérgicas severas.
Deficiencias graves en el etiquetado
Otro de los puntos críticos señalados por la OCU son las “graves deficiencias” en el etiquetado de los productos hallados en plataformas como Temu o AliExpress. Muchos carecen de:
- Número de lote para su trazabilidad.
- Instrucciones de uso en castellano.
- Advertencias de seguridad obligatorias.
- Listado completo de ingredientes (INCI).
Esta situación vulnera directamente el Reglamento CE 1223/2009 de cosméticos y el Reglamento UE 2017/745 de productos sanitarios, exponiendo a los ciudadanos a quemaduras químicas e irritaciones severas.
Petición urgente a la AEMPS
Ante este escenario, la OCU ha solicitado a la AEMPS que inicie una investigación exhaustiva sobre estas webs por incumplimiento normativo. La organización exige un refuerzo inmediato de la regulación y que se obligue a los gigantes del comercio electrónico a verificar que estos productos solo lleguen a manos de médicos y esteticistas titulados.