La Aemet activa avisos en 3 islas canarias este martes: Tenerife, entre las afectadas

La previsión meteorológica para este martes, 3 de febrero, apunta a una jornada marcada por los intervalos nubosos en Canarias, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que además ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros en distintos puntos del Archipiélago.
En Tenerife, se espera predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras horas, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. A partir del mediodía, los cielos nubosos tenderán a concentrarse en la vertiente sur, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en medianías, mientras que en el norte se abrirán amplios claros.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, con valores que oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en El Hierro. El viento soplará moderado del noroeste, disminuyendo en intensidad a lo largo del día hasta quedar flojo a últimas horas. En las cumbres centrales, el viento del noroeste será fuerte, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, disminuyendo a moderado por la tarde. En las costas este predominarán las brisas.
En Gran Canaria, los intervalos nubosos darán paso a cielos nubosos en el norte durante las primeras horas y en el sur a partir del mediodía, con apertura de claros en el norte. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con máximas en ligero descenso, con valores entre 21 grados de máxima y 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en los extremos oeste y este al inicio, disminuyendo por la tarde hasta quedar flojo.
En Lanzarote y Fuerteventura, se prevén intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa durante la primera mitad del día. Durante la tarde predominarán las nubes altas. Las temperaturas presentarán pocos cambios, con máximas de 21 grados en Arrecife y 22 en Puerto del Rosario, mientras que el viento del noroeste irá perdiendo intensidad.
En La Gomera, La Palma y El Hierro, la jornada estará marcada por intervalos nubosos, con predominio de nubes altas por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con máximas de 22 grados en San Sebastián de La Gomera, 21 en Santa Cruz de La Palma y 16 en Valverde. El viento del norte disminuirá y girará a noroeste a partir del mediodía, con tendencia a flojo del oeste en La Palma durante la tarde.
Avisos amarillos por fenómenos costeros
La Aemet ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros debido a mar combinada del noroeste de hasta cuatro metros. Estos avisos afectan al este y oeste de La Palma, a Lanzarote, así como al norte de Tenerife y al área metropolitana de Tenerife. En todos los casos, los avisos permanecerán activos desde la tarde del lunes y durante gran parte del martes.
En el estado de la mar, se espera norte 4 o 5, localmente 6 al sureste y suroeste por la tarde, amainando a 3 o 4 desde la madrugada. Habrá marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla al final del día. El mar de fondo del noroeste aumentará a 3 a 4 metros, y de forma temporal a 4 a 5 metros en el norte, desde la noche hasta la mañana.