Cae la banda del ‘oro verde’ en Tenerife: 12 detenidos tras robar más de 3.500 kilos de aguacates

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo ROCA, grupo especializado en la investigación de robos agrícolas y ganaderos y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), con motivo del inicio de la temporada hortofrutícola, concretamente de aguacates, establecieron de forma conjunta y coordinada, un dispositivo especial de prevención e investigación contra el robo/hurto de este tipo de producto en explotaciones agrícolas.
Gracias al citado dispositivo y con el paso de unos meses, han conseguido detener/investigar a 12 personas, 10 varones con edades comprendidas entre los 23 y 57 años y dos mujeres de entre 19 y 46 años de edad, acusadas todas ellas de sustraer 3.500 kg de aguacates, diversas herramientas y 800 kg de otros productos agrícolas (papaya, calabaza, castaña, etc.) en fincas ubicadas en los municipios donde residían: Tacoronte, El Sauzal, Tegueste e Icod de los Vinos, consiguiendo así esclarecer un total de 8 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Modus operandi
Las personas investigadas planificaban previamente los asaltos a las fincas, dándose la particularidad que a un mismo perjudicado le llegaron a sustraer 2.800kgs, calculándose en su conjunto unas pérdidas de más 17.000€.
La mayoría de los robos/hurtos de aguacates se realizaron en horario diurno, desplazándose en vehículos mixtos o en turismos y accediendo a las fincas caminando por canales de agua de riego que utilizaban como senderos para evitar ser detectados o escando los vallados.
Cabe destacar que a algunas de las personas investigadas les constan antecedentes policiales por hechos delictivos similares.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Tribunales de Instancia correspondientes.