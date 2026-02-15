Bárbara Urimare Fajardo, una reina ‘de cine’ para La Orotava

Bárbara Urimare Fajardo Porras fue elegida el viernes por la noche reina del carnaval de La Orotava de este 2026, un Carnaval de cine. La joven, de 27 años de edad, lució sobre el escenario su fantasía Diosa de la Noche del diseñador Alfonso Baute Páez y en representación de ferretería La Luz.
El alcalde de la Villa Francisco Linares, subió al escenario a felicitarla acompañado del edil de Fiestas, Alexis Pacheco, y de la reina del pasado año Mónica Mesa, quien le entregó la banda y el cetro.
Ananda Martín Díaz con su alegoría Solaravia, del diseñador Fran Yanes y en representación de Multicentro Comercial El Trompo, se alzó con el título de primera dama de honor, mientras que Claudia Dóniz Dóniz con el diseño Faire Opal Fairopal, de Sergio y Octavio Hernández Hernández, y en representación de Effico se hizo con el título de segunda dama de honor.
En total fueron cinco las candidatas con sus espectaculares trajes que cautivaron al público e hicieron que la elección resultara muy complicada para el jurado.
La gala se desarrolló en la explanada anexa a la Plaza del Quinto Centenario y estuvo dirigida por David Hernández y presentada por Elvis Sanfiel. Desde la puntual apertura a las 20.30 horas hasta la lectura del veredicto cerca de la media noche, fue un evento dinánico y ameno. La obertura cinematográfica de la mano de Alma Show, la comparsa Carabao Guayana y Wt Revolucion Dance se fusionó con las secuencias de grandes películas en la gran pantalla.
Además, durante toda la velada se contó con la actuación de los grupos del carnaval villero: rondalla Volcanes del Teide, la murga Pizzicatos, comparsa Los Villeros, murga Virgueritos, la Fanfarria Peña el Casco y Trinkosos, murga ganadora en interpretación del XXXII Concurso de Murgas del Norte. Todos estos grupos acompañaron a la artista Sandra del Castillo, Tagoror Drums y la comparsa Carabao Guayana, que marcaron el ritmo, la armonía, el humor y el espectáculo para el disfrute de todos los asistentes.
También estuvieron sobre el escenario la cantante argentina Victoria Escudero y el grupo La Década Prodigiosa.
La fiesta del Carnaval continuó ayer en la Villa con una zumba carnavalera en la plaza de la Constitución, donde se encontrará hasta el próximo domingo 22 de febrero una exposición de fotografías antiguas de las Carnestolendas, organizada por colectivo cultural La Escalera, la murga Los Pizzicatos y el Ayuntamiento.
Tradicional potaje de coles
Al mediodía, la murga Virgueritos ofreció en su local de la calle Nueva su tradicional potaje de coles y por la tarde-noche, a las 20.30 horas, se celebró la gran Gala Drag Queen y del humor en la explanada anexa al Quinto Centenario, contando de invitados con Nilo, Orgásmica, Armek, Elektra, La Tacones y Vulcano.
Hoy será el día para disfrutar entre amigos y en familia con la fiesta en la calle. Se arrancará a las 10.30 horas con un desfile de grupos del carnaval desde la plaza del Ayuntamiento hasta la calle Calvario, y posteriormente tendrá lugar el Carnaval infantil en la plaza de la Constitución y en el Puente de la calle Carrera Escultor Estévez con shows, talleres, juegos y múltiples actividades para los más pequeños, sumado al concurso de disfraces infantiles y las actuaciones de los distintos grupos.
Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, en la misma explanada está prevista la gran gala de elección de la reina infantil, contándose con un show dirigido por Miriam Reyes, bajo el título Nominados a los Oscars del Carnaval.
“Queremos que el Carnaval se viva en familia y que los más pequeños tengan un papel protagonista en estas fiestas”, apuntó Francisco Linares durante la presentación del programa.
Gran Coso apoteosis
El día grande de las carnestolendas será el martes 17. Por la mañana, en la zona de El Puente de la calle Carrera y la plaza de la Constitución, se desarrollará la LIII edición del Paseo de Coches Antiguos, mientras que por la tarde, a partir de las 17.00 horas, y desde la Cruz del Teide hasta la calle el Calvario, se desarrollará el gran Coso Apoteosis, uno de los actos más multitudinarios del Carnaval en el Norte de la Isla. Al finalizar, habrá una verbena en la plaza de la Constitución y se contará con La Maquinaria y una discoteca móvil que se ubicará en la Avenida de Canarias.
La fiesta continuará el miércoles con el duelo y quema de Crispín, el traslado del cortejo fúnebre y el entierro, que pondrá el broche más simbólico a las fiestas. Y el sábado, los vecinos y vecinas de La Orotava vivirán otro gran día con la celebración de la tradicional Piñata en San Juan donde actuarán los grupos Nueva Línea, Nueva Era Latina, Teidewing y Banda Loca.
La programación de este año se cerrará el domingo 22 de febrero con baile de piñata en el centro de mayores y el Festival de Rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el Liceo de Taoro.