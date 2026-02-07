En un día gris, el Tenerife araña un punto en su visita a Lezama (0-0)

En los partidos en los que no tienes el día y las cosas no te salen, siempre es positivo sumar. Eso es lo que hizo el CD Tenerife en su visita a Lezama. Los blanquiazules añadieron un punto a su casillero tras mantener el empate inicial frente al filial al Athletic de Bilbao. Sin Dani Martín en la portería y De Miguel en la delantera, los de Cervera no se encontraron cómodos en ningún momento. No obstante lograron mantener la portería imbatida y rascar un punto ante un equipo al que no ha sido capaz de derrotar en ninguno de los encuentros disputados esta temporada. El frío, la hora poco habitual en la que se jugó el duelo y la labor arbitral (faltas insistentes para los visitantes y algunas cartulinas que le ahorró a los locales) tampoco ayudaron a que el marcador de Lezama se moviera. De esta manera, el Tenerife suma el tercer empate de la temporada y doce jornadas sin perder en liga de manera consecutiva (10 victorias y dos empates).
Álvaro Cervera introdujo dos novedades en la alineación inicial. La principal estuvo en la portería. Gabriel De Vuyst debutó en la competición liguera al quedarse fuera de la convocatoria Dani Martín, por paternidad. Además, la baja por lesión del delantero Jesús de Miguel fue suplida por Gastón Valles.
Durante los primeros minutos, el filial vasco intentó proponer más que su adversario gracias a su mayor control del esférico. Sin embargo el Tenerife fue de menos a más, para llegar a dominar el encuentro cuando el cronómetro superaba la media hora.
Poco antes de eso, en el minuto 22, Nacho asistió en el segundo palo a Alassan, que llegó un segundo tarde al remate y no pudo finalizar mejor la mejor acción ofensiva blanquiazul hasta el momento.
Ya en el 34, Enric se disfrazó de asistente en el carril derecho para poner un ‘caramelito’ a David en el segundo palo. El reconvertido en lateral zurdo se lanzó de cabeza para acabar rematando abajo, donde pudo llegar el meta local para frustrar la mejor ocasión canaria de la primera parte.
Los instantes finales del primer acto también correspondieron para el cuadro de Álvaro Cervera, que se fue a los vestuarios con la igualdad inicial en el marcador.
La segunda parte arrancó con los mismos protagonistas y con la habitual ‘torrija’ blanquiazul. Los de Cervera salieron de los vestuarios con la habitual falta de intensidad, circunstancia que aprovechó el Bilbao Athletic para volver a acercarse a los dominios de Gabri, debutante en el partido disputado en Lezama.
Poco a poco el Tenerife fue despertando y el míster tinerfeño quiso terminar de espabilar a los suyos con un cambio. En el minuto 66 entró Noel y abandonó el rectángulo de juego Gastón.
Pasaba el tiempo y pasaban pocas cosas sobre el verde del campo 1 de Lezama. Al Tenerife le costaba llegar a la meta rival, más allá de alguna incursión tímida. Como la protagonizada por Enric tras un centro de Fabricio. No llegó el delantero por poco.
En la recta final, el Tenerife apretó los dientes e intentó empujar a su rival. Cervera ayudó desde la banda. En el 82 Juanjo sustituyó a Fabricio y Fran Sabina a Gallego, quienes no pudieron ayudar a que su equipo superase el empate a cero inicial.