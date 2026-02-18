Binter lanza vuelos entre Almería y Canarias desde 80 euros: fechas y cómo conseguir la oferta

La aerolínea Binter ha puesto a la venta una nueva promoción que permite adquirir billetes para volar entre Almería y Canarias desde 80 euros el trayecto, en caso de comprar ida y vuelta, con fecha límite de compra hasta el 2 de marzo, según ha anunciado este miércoles.
La compañía ha informado de que esta oferta es válida para viajar en el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 15 de junio de 2026.
Los vuelos conectarán Almería con el Aeropuerto de Gran Canaria dos veces por semana, los martes y los sábados, a partir del 31 de marzo.
Viajar con Binter
La tarifa incluye la posibilidad de realizar el salto interinsular de conexión de forma gratuita en el caso de los vuelos en tránsito, lo que permite viajar a cualquier isla del archipiélago por el mismo importe.
El servicio incluye aperitivo de cortesía y equipaje de mano en cabina. Los trayectos se operarán con aviones Embraer E195-E2, con configuración de filas de dos asientos sin plaza central.
Binter también mantiene operativos los productos ‘Discover’, que permite visitar dos islas en un mismo viaje mediante escala, y ‘AirPass Explorer’, destinado a realizar varios trayectos entre islas vinculado a billetes nacionales o internacionales.
Los billetes pueden adquirirse a través de la página web de la compañía, la aplicación móvil, el servicio de venta telefónica y las agencias de viajes.