Novedades en la búsqueda de Airam en La Palma: la Guardia Civil rectifica un dato clave sobre su vestimenta

Giro importante en las labores de búsqueda de Airam, el joven de 20 años con autismo desaparecido en La Palma desde el pasado lunes, coincidiendo con la festividad de Los Indianos.
La Guardia Civil ha emitido una actualización urgente tras el visionado de nuevas cámaras de seguridad en Santa Cruz de La Palma que modifica un dato esencial para su identificación: la sudadera que vestía el joven no era de color morado, sino negra.
En las imágenes analizadas recientemente, se observa a Airam bajándose de una guagua en la rotonda de entrada a la capital palmera para dirigirse, posteriormente, hacia la Calle Real.
Según la nueva actualización de la investigación, el joven vestía en ese momento un pantalón vaquero azul y una sudadera negra, además de portar una mochila también de color negro.
Un cambio clave para la colaboración ciudadana
La rectificación sobre el color de su vestimenta es fundamental para el dispositivo de búsqueda, ya que hasta ahora se había solicitado la atención sobre una prenda morada.
La Benemérita ha vuelto a solicitar la colaboración de cualquier persona que pudiera haberlo visto con esta nueva descripción, instando a contactar con el 062 o el teléfono 922 437 650.
Por su parte, la familia de Airam insiste en que cualquier pista o dato relevante se comunique exclusivamente al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), con el fin de centralizar la información y organizar de forma eficiente los recursos terrestres y aéreos desplegados.
La hipótesis del “colapso de autismo”
La búsqueda sigue activa en un amplio perímetro que abarca desde la zona de El Pocito (Villa de Mazo) hasta el Barranco Seco, al norte de la capital. Hasta el momento, se descarta que Airam haya abandonado la Isla, dado que no se han registrado movimientos en su tarjeta bancaria ni existen indicios de desplazamiento exterior.
Su madre, Mercedes Afonso, ha compartido la hipótesis, respaldada por especialistas, de que el joven podría estar sufriendo un “colapso de autismo”. Este proceso, que pudo reactivarse tras un hecho ocurrido el pasado lunes relacionado con un trauma vivido hace meses, podría haber llevado a Airam a un estado de desconfianza tal que le impulse a aislarse o esconderse por miedo.
El dispositivo de emergencia, que cuenta con medios aéreos y equipos de rastreo a pie, trabaja a contrarreloj para localizar al joven en una semana especialmente compleja debido a la gran afluencia de público que registró la capital durante la jornada en la que se le perdió la pista.