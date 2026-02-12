Canarias, a la cabeza de Europa en mujeres científicas: representan casi el 60 % del sector

En el marco de la undécima celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado este 11 de febrero, los últimos datos de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) han arrojado una conclusión histórica para las Islas: Canarias es la región líder en toda la UE en presencia femenina dentro de los sectores de la ciencia y la ingeniería.
Según los datos correspondientes a 2024, las mujeres representan el 58,8% de la fuerza laboral en estos ámbitos en el Archipiélago.
Esta cifra no solo sitúa a las Islas a la cabeza de España, sino que las coloca en el primer puesto de las regiones NUTS 1 de toda la Unión Europea, por delante de las regiones autónomas de Portugal (Azores con un 57,3% y Madeira con 56,4%) y zonas de Polonia o Suecia.
Un crecimiento imparable en la UE
La tendencia al alza es generalizada en todo el continente. El número de mujeres que trabajan como científicas e ingenieras en la Unión Europea ha experimentado un crecimiento sostenido durante la última década y media, pasando de los 3,4 millones registrados en 2008 a los 7,9 millones en 2024.
A nivel global europeo, las mujeres ya representan el 40,5% del total de científicos e ingenieros. Esta presencia es especialmente notable en los servicios intensivos en conocimiento (45,1%), mientras que sectores como la industria manufacturera presentan todavía un margen de mejora, con una representación femenina del 22,4%.
España, en el ‘top 5’ de mujeres científicas
En la comparativa por países, España se consolida como uno de los motores de esta paridad técnica. Con una media nacional del 47,6%, el país ocupa la cuarta posición de la UE, solo por detrás de Letonia (50,9%), Dinamarca (48,8%) y Estonia (47,9%).
Dentro del territorio español, además del liderazgo de Canarias, destacan las regiones del Centro (52,5%), Noroeste (52,4%) y Sur (50,3%), todas ellas logrando que las mujeres sean mayoría en sus respectivos sectores científicos.
En el extremo opuesto de la balanza europea se encuentran países como Finlandia (30,7%), Hungría (31,7%) o Alemania (34,6%), donde la brecha de género en la ciencia sigue siendo significativamente más profunda que en las regiones del sur de Europa.