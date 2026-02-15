¿A qué hora llega la calima? El mapa del polvo en suspensión para este lunes en Canarias

Canarias se prepara para un lunes de contrastes meteorológicos. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la entrada de una masa de aire africano traerá consigo polvo en suspensión y un ascenso notable de las temperaturas máximas, especialmente en las zonas de interior y medianías.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en todo el Archipiélago a partir de las 06:00 horas de este lunes, 16 de febrero. Cabe recordar que las Islas también se encuentran en situación de prealerta por fenómenos costeros y viento.
Aunque los cielos permanecerán despejados, la visibilidad se verá reducida por la calima, que será más persistente durante las horas centrales del día.
Mapa de la calima: ¿cuáles son las zonas más afectadas?
Aunque el fenómeno será generalizado, el Gobierno y la Aemet coinciden en que el impacto será más severo en vertientes específicas. Estas son las áreas donde la visibilidad será menor y la concentración de polvo mayor:
- Gran Canaria: especial incidencia en las vertientes este, sur y oeste.
- Tenerife: afectará principalmente al este, sur y oeste, especialmente a partir de la tarde.
- Lanzarote y Fuerteventura: calima intensa en niveles bajos durante gran parte del día.
- La Palma: mayor impacto en la vertiente este.
- La Gomera y El Hierro: afectación general, con mayor presencia en vertientes sur.
Se estima que las concentraciones de polvo en superficie oscilen entre los 50 y 200 microgramos por metro cúbico, aunque los expertos advierten que las capas más densas se registrarán por encima de los 400 a 500 metros de altitud.
Temperaturas: un lunes “de verano” en el interior
Lo más llamativo de la jornada será el termómetro. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso notable en el interior de casi todas las islas. En Santa Cruz de Tenerife se esperan hasta 26°C, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el mercurio llegará a los 25°C.
En las cumbres de Tenerife y Gran Canaria, el ascenso será especialmente acusado, rompiendo con la tónica de las últimas jornadas. Por su parte, las mínimas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeras subidas en las vertientes sur.
Viento y estado del mar
El viento soplará de componente este y sudeste. Se espera que sea moderado en costas, pero en medianías y cumbres habrá intervalos de fuerte durante la madrugada, lo que podría generar rachas intensas antes del amanecer.
En el mar, la situación irá mejorando tras un inicio de jornada algo complicado:
- Fuerza del viento: Nordeste de fuerza 5 o 6, llegando a 7 en el sureste y oeste.
- Oleaje: Habrá fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejada conforme avance el día.
- Mar de fondo: Del norte, con olas de 3 a 4 metros que bajarán hasta los 2 o 3 metros por la tarde.
Se recomienda precaución a las personas con problemas respiratorios en las zonas de mayor concentración de calima y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de máximo calor en el interior.