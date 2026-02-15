Canarias entra en prealerta por una calima que será especialmente intensa este lunes

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en todo el Archipiélago a partir de las 06.00 horas de este lunes, 16 de febrero, ante el aumento previsto de polvo en suspensión que podría afectar a la visibilidad y agravar problemas de salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o crónicas.
La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias, teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Calima en todas las Islas desde primera hora del lunes
Según la previsión, la calima afectará a todas las Islas, con mayor incidencia en:
- Gran Canaria (este, sur y oeste)
- Lanzarote
- Fuerteventura
- La Palma (este)
- La Gomera
- El Hierro
- Tenerife (este, sur y oeste)
Se espera un aumento de las concentraciones de polvo en suspensión a nivel superficial, que oscilarán entre los 50 y 200 microgramos por metro cúbico, aunque las más significativas podrían registrarse por encima de los 400 a 500 metros de altitud.
Posible reducción de la visibilidad y afecciones a la salud
Este episodio de calima podría provocar una disminución de la visibilidad, así como generar o agravar problemas de salud en personas con patologías crónicas o respiratorias.
Ante esta situación, desde la Dirección General de Emergencias se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección establecidos para este tipo de fenómenos meteorológicos adversos.
Cabe recordar que las Islas también se encuentran en situación de prealerta por fenómenos costeros y viento.