La AEMET actualiza el aviso amarillo en Canarias por rachas de 90 km/h y activa otro por calima

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este domingo 15 de febrero de 2026 el aviso amarillo por viento en Canarias, con rachas que podrán alcanzar los 80 km/h e incluso los 90 km/h en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, una situación meteorológica que coincide con la celebración del primer Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife.
Aviso por viento durante la jornada festiva
Según la previsión de la AEMET, el Archipiélago registrará durante la jornada un predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 1.000-1.300 metros.
El viento soplará del nordeste, siendo fuerte en costas y girando al este o sureste en medianías y zonas altas, donde se esperan las rachas más intensas, especialmente en vertientes expuestas. Estas condiciones podrían afectar al normal desarrollo de actividades al aire libre previstas durante el Carnaval de Día en la capital tinerfeña.
En cuanto a las temperaturas, se prevén pocos cambios, con mínimas de 16 grados y máximas de hasta 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, y entre 16 y 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Entrada de polvo en suspensión a últimas horas
La previsión apunta además a una probable entrada de polvo en suspensión (calima) durante las últimas horas de la tarde, que afectará principalmente a las islas orientales y será más significativa en altura.
Aviso amarillo por calima este lunes en la provincia oriental
De cara a este lunes, la AEMET ha activado ya el aviso amarillo por calima en la provincia de Las Palmas, ante la previsión de que la presencia de polvo en suspensión continúe afectando a la visibilidad y a la calidad del aire en las islas más orientales del Archipiélago.