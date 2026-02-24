Candelaria rechazará en pleno que el 2 de febrero sea el día de Tenerife

El pleno del Ayuntamiento de Candelaria debatirá y aprobará este viernes una moción del PSOE, grupo que cuenta con mayoría absoluta, en la que expresa su “rechazo formal” a la designación del 2 de febrero como día de Tenerife, al entender que dicha fecha debe mantenerse exclusivamente vinculada a la Festividad de la Virgen de Candelaria.
En el texto, firmado por Manuel Alberto González, portavoz socialista, el Consistorio reafirma el “firme compromiso” con la preservación y defensa de los actos del segundo día de febrero en la Villa Mariana y se solicita al Cabildo la búsqueda de una fecha alternativa que no interfiera con el “arraigo histórico, religioso y cultural” de la festividad de la Morenita.
A juicio del grupo municipal socialista, institucionalizar el 2 de febrero como el día de Tenerife resulta “profundamente desacertado”, al coincidir con una fecha de marcado significado popular.
“El respeto a la pluralidad cultural y a la memoria colectiva exige que las instituciones públicas actúen con sensibilidad histórica y responsabilidad patrimonial, evitando decisiones que puedan erosionar símbolos que han perdurado durante siglos y forman parte esencial de la identidad de un pueblo”, se especifica en la moción que se debatirá en 72 horas, en la que se subraya que la festividad de la Candelaria no es únicamente un acto religioso, sino un “elemento vertebrador de la identidad canaria”. Además, en el documento se advierte sobre la “confusión simbólica” y el “menoscabo” que supone la medida del Cabildo para una tradición que forma parte del acervo común de Canarias.
La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, fue la primera en alzar la voz en una entrevista con DIARIO DE AVISOS el pasado 9 de febrero en la que exigió “respeto” para la Patrona de Canarias. En ella, la regidora también indicó que no le parecía coherente la designación del 2 de febrero como el día de Tenerife, “porque puede hacer creer a mucha gente que la patrona de la Isla es la Virgen de Candelaria cuando en realidad es la Virgen de Los Remedios, por lo que esta medida afecta a la patrona de todos los canarios. Entendemos que hay muchos más días en el calendario y efemérides en el año para conmemorar el día de Tenerife”, explicó.