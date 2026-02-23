carnaval los cristianos

El Carnaval pone rumbo al Sur: Los Cristianos presenta su cartel y fechas para viajar al espacio

Durante doce días, Los Cristianos se convertirá en uno de los principales escenarios festivos del sur de Tenerife
Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026. DA
El Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026, ya cuenta con cartel oficial. El evento, que se celebrará entre los días 5 y 16 de marzo, estará dedicado al espacio. La obra, firmada por Nareme Melián, interpreta la temática desde el concepto del descubrimiento y la transformación.

La composición parte de la figura de un astrónomo observando el cielo a través de un telescopio, representando el instante previo a la exploración. El personaje aparece tratado en tonos neutros, en contraste con el resto de la escena, que evoluciona hacia una explosión cromática vinculada a la identidad del Carnaval.

Los planetas, inspirados en la mitología romana —Venus, Mercurio, Urano y Neptuno—, se reinterpretan como figuras humanizadas con movimiento y carácter escénico. Esta adaptación integra el imaginario astronómico en una narrativa visual asociada a la estética festiva de la edición 2026.

El proceso creativo comenzó con un dibujo a lápiz sobre papel, centrado en la composición y el equilibrio en blanco y negro. Posteriormente, la obra fue digitalizada y coloreada con una paleta intensa que refuerza la transición visual y el dinamismo del conjunto.

El cartel define la identidad gráfica de una edición que, durante doce días, convertirá Los Cristianos en uno de los principales escenarios festivos del sur de Tenerife.

