El Carnaval pone rumbo al Sur: Los Cristianos presenta su cartel y fechas para viajar al espacio

El Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026, ya cuenta con cartel oficial. El evento, que se celebrará entre los días 5 y 16 de marzo, estará dedicado al espacio. La obra, firmada por Nareme Melián, interpreta la temática desde el concepto del descubrimiento y la transformación.
La composición parte de la figura de un astrónomo observando el cielo a través de un telescopio, representando el instante previo a la exploración. El personaje aparece tratado en tonos neutros, en contraste con el resto de la escena, que evoluciona hacia una explosión cromática vinculada a la identidad del Carnaval.
Los planetas, inspirados en la mitología romana —Venus, Mercurio, Urano y Neptuno—, se reinterpretan como figuras humanizadas con movimiento y carácter escénico. Esta adaptación integra el imaginario astronómico en una narrativa visual asociada a la estética festiva de la edición 2026.
El proceso creativo comenzó con un dibujo a lápiz sobre papel, centrado en la composición y el equilibrio en blanco y negro. Posteriormente, la obra fue digitalizada y coloreada con una paleta intensa que refuerza la transición visual y el dinamismo del conjunto.
El cartel define la identidad gráfica de una edición que, durante doce días, convertirá Los Cristianos en uno de los principales escenarios festivos del sur de Tenerife.