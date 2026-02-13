Todo lo que necesitas saber para disfrutar del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: horario, días y escenarios de las actuaciones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, presenta la programación de actividades del Carnaval de calle que combinará los actos oficiales de la fiesta como son la Cabalgata Anunciadora, el Ritmo y Armonía, o el Coso Apoteosis junto con los conciertos de los carnavales de Día y de Noche en los tres escenarios ubicados en el Cuadrilátero. Las actividades en la calle, que comenzarán hoy viernes, día 13, se prolongarán hasta el domingo, día 22 de febrero.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recuerda que “fuimos los primeros en apostar por los músicos canarios y en estos Carnavales volvemos a confiar en nuestros grupos, son nuestra infantería, la que primero mandamos a la calle para amenizar nuestro Carnaval”. El regidor destacó que “la apuesta por las orquestas canarias supondrá la contratación de más de 400 músicos. A esto hay que añadirle las empresas que prestan diversos servicios para que el Carnaval se desarrolle en la calle”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destaca el impacto económico del Carnaval y la participación de tantos artistas canarios “para el sector artístico y cultural de la isla el Carnaval de Santa Cruz supone un gran impulso económico y promocional”. El edil puso en valor a los artistas canarios “uno de los mayores patrimonios de nuestro Carnaval, que, aunque contemos con artistas invitados de talla internacional, ellos, nuestros artistas, ocupan el 95% de la programación del Carnaval, una fiesta que no se entendería sin su participación”.
Primer fin de semana
Hoy, viernes, 13 de febrero, la Cabalgata Anunciadora volverá a recorrer las principales calles del centro de la ciudad comenzando a las 19:30 horas desde la avenida de Bélgica y seguirá por la plaza República Dominicana, avenida de la Asunción, calle Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez (Parque García Sanabria), calle del Pilar, Villalba Hervás, calle La Marina y avenida Marítima, donde terminará.
Esta misma noche la música será la protagonista en el escenario de la plaza de la Candelaria desde las 00:00 horas con Los 4; a las 01:30 horas con La Sabrosa; y a las 03:30 horas con Tropin. En el escenario de la avenida Francisco La Roche tendrá lugar el Carnaval Reggae Festival a partir de las 23:00 hasta las 02:30 horas y DJ Ubay y Friends de 02:30 a 05:00 horas. Y en la plaza del Príncipe, a partir de las 00:00 horas actuará Morocho Latin Brothers; a las 2:15 horas, Orquesta Gomeray; y finalizará DJ Victor, a las 4:15 horas.
El sábado 14, en el escenario de la plaza de La Candelaria entre las 17:30 y las 22:00 horas, actuará Mamelones, primer premio de interpretación del concurso de murgas infantiles, así como las murgas adultas finalistas en esta edición del Carnaval. A partir de las 23:30 horas será el turno para la Maquinaria Band; a la 1:30 horas estará la Orquesta Acapulco; y finalizará la Orquesta Revelación, a partir de las 03:45 horas.
En la plaza del Príncipe las rondallas serán las protagonistas desde las 17:30 hasta las 21:30 horas, tras el pasacalle de rondallas que tendrá lugar a las 17:00 horas; La Maracaibo llegará a las 23:30 horas; mientras que, a partir de la 01:45 horas, será el turno de Iván Cacú y su orquesta; y a las 4:00 horas, cerrará Latin Sound.
En el escenario de Francisco La Roche, entre las 21:00 y las 00:00 horas discurrirá el concurso de Ritmo y Armonía, para dar paso a Ray Castellano hasta las 06:00 horas. Por último, en la calle La Noria a partir de las 17:30 y hasta las 22:15 horas actuarán las murgas infantiles y cerrará la Banda Unión y Amistad.
Domingo Carnaval de Día
El Carnaval de Día será el protagonista del domingo, día 15, donde la ciudad se llenará de familias disfrazadas desde muy temprano con unos escenarios que llevarán el ritmo de los más carnavaleros. Desde el mediodía, la plaza de la Candelaria contará con la actuación de Neo Pinto, de 12:00 a 13:00 horas; en este mismo espacio actuará Morocho Infantil, desde las 13:00 hasta las 15:30 horas; le seguirá Dorada Band hasta las 17:30 horas; Sabrosa actuará a las 17:30 horas; la Orquesta Columbia, a las 19:30 horas; Orquesta Guaracha hará su aparición en el escenario a las 20:30 horas, que cerrará la noche.
En la plaza del Príncipe será la NiFú NiFá la responsable de comenzar las actuaciones y será a partir de las 11:00 horas, a la que seguirán Los Fregolinos a las 12:00 horas; David Pérez, actuará a las 13:30 horas; la Macacos Soundmachine a las 15:00 horas; desde las 16:30 hasta las 18:30 horas estará Moise González y Son Iyá; a partir de las 18:30 horas será el turno para la Orquesta Tejina; y a las 20:00 horas, la Malibú Band.
El escenario de Francisco La Roche tendrá el cartel de artistas programados por la Cadena SER, desde las 14:00 hasta las 20:00 horas. A las 20.00 será el turno de JACO/ JRAMOS & Friends hasta las 23:00 horas.
El lunes 16 la música comenzará en la Calle de la Noria a las 18:00 horas con las murgas infantiles, y en la Plaza de la Candelaria, también a partir de las 18:00 horas, las murgas adultas. A las 21:00 horas tendrá lugar la segunda edición de Dragnaval, para dar paso a Manny Cruz hasta las 02:30 horas, Chichi Peralta hasta las 04:00 horas y la Orquesta Dorada Band hasta las 06:00 horas.
La plaza del Príncipe tiene programada actuaciones de murgas adultas desde las 18:00 hasta las 22:00 horas; DJ Fabrizio Salgado tendrá su turno a las 23:30 horas; le seguirá la Orquesta Dinacord, a la 00:00 horas; Iván Cacú y su orquesta a las 02:00 horas y la última actuación será de la Malibú Band, a las 04:00 horas. En Francisco La Roche será donde los grupos coreográficos actúen desde las 18:00 horas y, a partir de las 21:00 horas, se activará la programación de artistas de La Mueve Radio.
El martes 17, NiFú NiFá y Los Fregolinos actuarán en la plaza del Príncipe a las 11:00 y las 12.00 horas, respectivamente. Más tarde, el Coso del Carnaval simboliza la explosión pública y definitiva del carnaval en la calle y pone color y ritmo a una tarde mágica.
Un día después, en el escenario de la plaza del Príncipe y dentro de la programación del Entierro de la Sardina, actuarán desde las 23:00 y hasta las 01:00 horas la Maquinaria Band para dar paso a continuación a la Orquesta Saoco hasta las 03:00 horas. Morocho, Pepe Benavente y Jhonny Maquinaria cantarán en la carroza de la Sardina.
El viernes 20, Viernes de Piñata, en la plaza de La Candelaria actuarán desde las 18:00 y hasta las 22:00 horas las agrupaciones musicales. A partir de las 00:00 horas actuará la Orquesta Acapulco, a continuación, irá The Boys Machine hasta las 04:15 horas, y cerrará la noche DJ Drez a partir de las 04:15 horas.
El escenario de la plaza del Príncipe comenzará a las 00:00 horas con Clave de Son; Orquesta Corinto a la 02:15 horas y DJ a las 4:15 horas. En Francisco La Roche habrá Noche de Farra desde las 23:00 hasta las 5:00 horas.
Sábado Carnaval de Día
El sábado 21 se esperan en el Cuadrilátero miles de personas que podrán disfrutar de música ininterrumpida en el escenario de la plaza de La Candelaria a partir de las 12:00 con las comparsas del carnaval. Desde las 13:00 horas y hasta las 13:30 horas estará Nueva Línea con las comparsas para dar paso a Pepe Benavente hasta las 14:00 horas, media hora más para El Morocho y de 14:30 hasta 16:00 con Tony Tun Tun. A las 16:00 horas será el turno de la Orquesta Maquinaria Band hasta las 18:00 horas.
Además, una de las orquestas más de mediáticas del momento, Nueva Línea, actuará a continuación desde las 18:00 a las 19:00 horas. Tomará el relevo, hasta las 20:45 horas, la Orquesta Saoco; la Orquesta Wamampy actuará hasta las 22:00 horas, para dar paso a la Orquesta Tropin hasta las 23:45 horas. DJ Cambios estará sobre el escenario desde las 23:45 horas hasta las 00:00 horas, la Orquesta Generasión hasta las 01:45 horas, la Sonora Olympia hasta las 03:30 horas, Dinacord hasta las 05:30 horas y DJ Osorio cerrará la noche.
La Cadena COPE tiene programado un cartel de artistas, en la plaza del Príncipe, a partir de las 12:00 horas y hasta las 21:00 horas. Le seguirán Varadero 103 hasta las 23:15 horas, la Orquesta Tenerife de 23:30 a 01:30, la Orquesta Maracaibo hasta las 03:45 horas y la Orquesta Banda Loca cerrará la noche actuando hasta las 06:00 horas.
En el escenario de Francisco La Roche se concentrarán las actuaciones internacionales más importantes del Carnaval, con una programación que incluye a Nicky Jam, Tay de León, Leoni Torres, Pepe Benavente, Sebastián Yatra, DJ WES, Anaé y Eddy Herrera. Tras el plantel de artistas internacionales estará DJ Jonay hasta las 06:00 horas.
Por último, el domingo 22, el Carnaval Senior se desarrollará en la plaza de La Candelaria a partir de las 17:00 horas. Y le seguirá la Orquesta Guayaba, hasta las 22:00 horas. La plaza del Príncipe acogerá los tradicionales conciertos de la NiFú NiFá y La Zarzuela a partir las 11:00 y las 12:00 horas, respectivamente.