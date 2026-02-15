Más de 300.000 personas inundan las calles de Santa Cruz en el primer fin de semana de Carnaval

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 finaliza su primer fin de semana de actos en la calle con la participación de más de 300.000 personas a lo largo de los tres días, desde el viernes de Cabalgata hasta este domingo de Carnaval de Día, en los que ha primado la diversión y el civismo, con escasos incidentes.
Los datos facilitados por la organización confirman el éxito de participación de carnavaleros y carnavaleras “que han vivido un primer fin de semana del Carnaval en la calle que augura un fin de semana de Piñata con cifras espectaculares”, señaló el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez.
“Nuestro Carnaval en la calle es imbatible y las enormes ganas de la gente de participar están confirmando nuestras previsiones de una asistencia masiva de cientos de miles de personas que están disfrutando en este primer fin de semana, en el que el buen tiempo ha acompañado y animado a que la gente salga de forma masiva a la calle”, apuntó el alcalde.
Además, detalló Bermúdez, “el bajo número de incidentes para la enorme concentración de personas en un evento como este, nos confirman como el Carnaval más seguro del mundo, donde las personas atendidas no superan las 200 entre este viernes y sábado”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó el buen ambiente que se respiraba en las calles, lo que confirma que “estamos ante un Carnaval seguro en el que se respira ganas de disfrutar de la fiesta, lo que nos hace imbatibles en comparación con otros carnavales”. El edil añadió que “estamos ante un magnífico inicio de Carnaval en la calle que, estoy seguro, será aún más espectacular el próximo fin de semana”.
Tras la Cabalgata Anunciadora del viernes, y los bailes del sábado noche, este domingo se ha celebrado una de las dos grandes celebraciones de día, concebidas para todos los grupos de edades y con un marcado carácter familiar.
Además, este primer Carnaval de Día ha incluido algunas citas muy marcadas en la historia de las fiestas chicharreras, como son las actuaciones en la plaza del Príncipe de la Afilarmónica NiFú NiFá y la Agrupación Lírico-Musical Los Fregolinos.
Los escenarios ubicados en las plazas del Príncipe y el escenario Dormitorum plaza de La Candelaria, así como el ubicado en la avenida Francisco la Roche han acogido a lo largo del fin de semana multitud de conciertos en los que han actuado, principalmente artistas y orquestas canarias en los bailes del viernes y sábado noche.