Investigadores descubren un “código oculto” en la sangre que predice con alta precisión el cáncer colorrectal

Al analizar esas variaciones, logró distinguir entre pacientes y sanos con una efectividad del 92%, muy superior a la de los métodos de detección temprana
Un equipo de investigadores andaluces ha identificado una ‘huella molecular’ en la sangre que permite detectar con una exactitud del 92% la presencia de cáncer colorrectal.

El descubrimiento, liderado por Manuel Macías-González, investigador del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y por Hatim Boughanem del Instituto Maimónides de investigación Biomédica de Córdoba, abre la puerta a una nueva forma de diagnóstico precoz que podría realizarse a través de un simple análisis de sangre, evitando así pruebas invasivas.

Patrón genético de la persona con cáncer colorrectal

El estudio demuestra que los glóbulos blancos contienen una “firma” o patrón genético que cambia cuando una persona tiene cáncer colorrectal.

Al analizar esas variaciones, el equipo logró distinguir entre personas sanas y pacientes con una efectividad del 92%.

Al mirar los glóbulos blancos descubrieron un ‘código oculto’, una especie de firma biológica o patrón molecular que revela los cambios que el cáncer provoca en el organismo mucho antes de que aparezcan los síntomas.

