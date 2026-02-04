Investigadores descubren un “código oculto” en la sangre que predice con alta precisión el cáncer colorrectal

Un equipo de investigadores andaluces ha identificado una ‘huella molecular’ en la sangre que permite detectar con una exactitud del 92% la presencia de cáncer colorrectal.
El descubrimiento, liderado por Manuel Macías-González, investigador del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y por Hatim Boughanem del Instituto Maimónides de investigación Biomédica de Córdoba, abre la puerta a una nueva forma de diagnóstico precoz que podría realizarse a través de un simple análisis de sangre, evitando así pruebas invasivas.
Patrón genético de la persona con cáncer colorrectal
El estudio demuestra que los glóbulos blancos contienen una “firma” o patrón genético que cambia cuando una persona tiene cáncer colorrectal.
Al analizar esas variaciones, el equipo logró distinguir entre personas sanas y pacientes con una efectividad del 92%.
Al mirar los glóbulos blancos descubrieron un ‘código oculto’, una especie de firma biológica o patrón molecular que revela los cambios que el cáncer provoca en el organismo mucho antes de que aparezcan los síntomas.