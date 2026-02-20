Una gran masa de calima se desplaza hacia Canarias y así se ve desde el espacio

El Servicio de Monitorización Atmosférica de Copernicus (CAMS) ha confirmado que el polvo sahariano asociado a episodios de calima se ha extendido por el Atlántico desde mediados de febrero de 2026, afectando a la calidad del aire en Cabo Verde, Canarias y Madeira.
Según recoge el organismo europeo en una publicación difundida en redes sociales, los datos correspondientes al 17 de febrero ya mostraban la presencia de una gran pluma de polvo en suspensión desplazándose hacia el noroeste en dirección a Europa.
Una pluma de polvo avanzando hacia Europa
Este fenómeno atmosférico está relacionado con los episodios de calima previstos en el Archipiélago al menos hasta el lunes, que han llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a mantener la situación de prealerta en todas las Islas.
Las imágenes difundidas por CAMS permiten observar cómo la masa de aerosoles procedente del continente africano se desplaza sobre el océano Atlántico, alcanzando zonas próximas a Canarias y extendiéndose hacia otros territorios del entorno macaronésico.
Impacto en la calidad del aire
La llegada de este polvo en suspensión puede provocar una disminución de la visibilidad y un empeoramiento de la calidad del aire, especialmente en medianías y zonas altas, además de agravar los problemas de salud en personas con enfermedades crónicas o respiratorias.
Coincide con la prealerta en Canarias
Este contexto coincide con la previsión meteorológica para el fin de semana en Canarias, marcada por la presencia de calima ligera durante el sábado y un episodio que podría ser más significativo durante la jornada del domingo, según los últimos datos disponibles.
En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico se recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección ante situaciones de polvo en suspensión, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables.