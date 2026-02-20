La cantera del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abre el fin de semana de Piñata

Una veintena de grupos infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife recorrió esta tarde las calles del centro de la capital en el Coso Infantil. La cantera del Carnaval ha sido la encargada de abrir el fin de semana de Piñata con un desfile en el que también ha estado presenta la Reina infantil, Micaela Díaz, y su corte de honor.
A las 18:00 horas daba comienzo el recorrido, que partió desde el cruce de la calle Numancia y Méndez Núñez para discurrir hasta la plaza de La Candelaria.
Numeroso público se congregó a lo largo del trayecto para acompañar a los más pequeños en el Carnaval de Santa Cruz, en un Coso que contó con los primeros premios de Interpretación y Presentación del Concurso de Murgas Infantiles y con el resto de las participantes. La comparsa Tropicana Infantil fue la encargada de abrir el Coso, seguidos de la Reina infantil y de la murga infantil ganadora de este año, Sofocados.
El recorrido del Coso Infantil se desarrolló por la calle de El Pilar y desembocó en Villalba Hervás, un desfile en el que también participaron los disfraces premiados, centros infantiles y las batucadas de escolares.
Todas las actuaciones del Viernes de Piñata
A partir de las 18:00 y hasta las 22:00 horas, las agrupaciones musicales han estado actuando en el escenario Dormitorum de la plaza de La Candelaria.
A las 00:00 horas darán comienzo los tradicionales bailes de carnaval en los tres escenarios, estando en Francisco La Roche FARRA, que se prolongará hasta las 05:00 horas.
En el escenario Dormitorum de la plaza de La Candelaria se contará con las actuaciones de la orquesta Acapulco, hasta las 02:00 horas; The Boys Machine, de 02:15 a 04:15, y para finalizar, DJ Drez hasta las 05:00 horas.
En la plaza del Príncipe estará presente Clave de Son, a partir de las 00:00 horas y hasta las 02:00 horas, que dará paso a la Orquesta Corinto y posteriormente con música carnavalera que cerrará la noche y dará paso al esperado Carnaval de Día de mañana, 21 de febrero, cuya programación empezará a las 12:00 horas, en diferentes puntos y escenarios del Cuadrilátero del Carnaval y que reunirá, una edición más, a miles de mascaritas en la ciudad.