Guía completa para el Carnaval de Día en Santa Cruz: todas las actuaciones, horarios y escenarios

El Ayuntamiento, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha organizado para el cierre del fin de semana de Piñata de Carnaval una programación que se prolongará desde el mediodía de mañana, sábado, hasta la madrugada del domingo.
A partir de las 12:00 horas, Santa Cruz acogerá los bailes del Carnaval de Día, que se unirán con la noche en un maratón de música y fiesta de más de 18 horas. En Francisco La Roche la jornada comenzará a las 14:00 horas con DJ Wes, para continuar con el cantante internacional Leoni Torres, a las 15:30, y dar paso, a las 17:00 horas, a Anaé. Será a las 17:30 horas cuando le llegará el turno al archiconocido Eddy Herrera, que tras hora y media cederá el testigo a Pepe Benavente. Sebastián Yatra, uno de los platos fuertes de la noche, traerá más ritmo latino a partir de las 19:30 y dará paso a Tay de León a las 21:00 horas.
Ya caída la noche, a las 21:30 horas, subirá al escenario de Francisco La Roche el esperado Nicky Jam, que actuará hasta las 23:00 horas, previo a Dj Jonay, que estará hasta las 06:00 horas cerrando la noche.
En el escenario Dormitorum de la plaza de La Candelaria comenzará con las comparsas del carnaval hasta las 13:00 horas, para dar paso a Nueva Línea. Seguirán Pepe Benavente y El Morocho, media hora cada uno desde las 13:30. Tras ello, llegará el turno de Tonny Tun Tun a las 14:30 horas y dar paso, a las 16:00 horas, a Maquinaria Band, Nueva Línea de 18:00 a 19:00 horas, y a partir de entonces orquestas, que se irán alternando desde las 19:00 horas cada hora y cuarto, empezando por Orquesta Saoco, Wamampy, Tropin, Generasión, Sonora Olympia, Dinacord y DJ Osorio, que cerrará la velada hasta las 06:00 horas.
En la plaza del Príncipe la programación de la cadena COPE comenzará a sonar a partir de las 12:00 horas y se prolongará hasta las 21:00 horas, momento en que se dará paso a Varadera 103, la Orquesta Tenerife, la Orquesta Maracaibo y Banda Loca, que se alternarán desde las 21:15 horas hasta las 06:00 horas cada dos horas.
Finalizadas las 18 horas de música ininterrumpida, dará comienzo la jornada del Domingo de Piñata, en la que grupos del Carnaval y artistas volverán a llenar las calles de la ciudad para dar salida a esta edición dedicada a “Los ritmos latinos”, y celebrar la tercera edición del Carnaval Senior y los tradicionales fuegos artificiales.
La programación al completo de todas las actuaciones, horarios y escenarios puede consultarse en la página web www.carnavaldetenerife.com.