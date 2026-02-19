Sebastián Yatra en el Carnaval de Santa Cruz: horario y escenario de su actuación del Sábado de Piñata

Sebastián Yatra será una de las grandes estrellas del Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife el próixmo sábado 21 de febrero. El Sábado de Piñata se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los días más importantes de la Fiesta y este año, con la edición de ‘Ritmos Latinos’, lo volverá a ser.
Sebastián Yatra y una cita con las estrellas
Sebastián Yatra, una de las estrellas del momento, actuará entre las 19:30 y las 21:00 horas, sirviendo como el preludio perfecto para una noche que tendrá a otro artista como gran estrella.
La confirmación de Nicky Jam en la programación ha generado una expectación sin precedentes. El artista, pionero del género urbano, subirá al escenario principal de Francisco La Roche en torno a las 21:30 horas.
Se espera que ofrezca un repaso por sus mayores éxitos en un concierto que se extenderá hasta las 23:00 horas. Entre el repertorio no faltará su himno global ‘Hasta el Amanecer’, una de las canciones más coreadas y que promete convertir la avenida capitalina en una auténtica pista de baile al aire libre.