Ya es oficial: Nicky Jam actuará en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acaba de confirmar la actuación de Nicky Jam en el Carnaval de Día. El artista estadounidense de origen puertorriqueño será el encargado de poner el broche final a las fiestas el próximo 21 de febrero, en una jornada que volverá a convertir el centro de la capital en un gran escenario al aire libre.
El cantante de reguetón, uno de los nombres más reconocidos del género a nivel internacional, llegará a Santa Cruz con un repertorio repleto de éxitos, entre ellos ‘Hasta el amanecer’, una de las canciones más emblemáticas de su carrera.
La presencia de Nicky Jam se suma a un cartel musical que ya contaba con artistas de primer nivel. Entre los confirmados para esta edición del Carnaval figuran Sebastián Yatra y Eddy Herrera, lo que refuerza la apuesta del Ayuntamiento por una programación diversa y pensada para públicos de todas las edades.
Con este anuncio, Santa Cruz de Tenerife consolida el Carnaval de Día como uno de los grandes reclamos musicales y festivos del calendario carnavalero, combinando artistas internacionales con un formato que permite disfrutar de la música y el ambiente festivo a plena luz del día.