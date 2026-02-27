Todo lo que se sabe sobre el cuerpo hallado en una habitación de hotel en Candelaria: la Policía busca testigos

El diario británico ‘The Sun’ ha informado sobre la detención de una mujer como presunta sospechosa de asesinato en relación con la muerte de un turista británico hallado sin vida el pasado mes de enero en un hotel de Tenerife.
La víctima, Russell Watts, de 63 años y natural de Rotherham (Reino Unido), fue localizado muerto en una habitación de hotel, situado en el municipio de Candelaria, donde se encontraba de vacaciones.
Según ha revelado la Policía de South Yorkshire, una mujer de 56 años, también residente en la zona de Rotherham, ha sido arrestada como sospechosa de asesinato en el marco de la investigación abierta tras el fallecimiento de Watts. Las autoridades han confirmado que la detenida permanece bajo custodia policial mientras continúan las pesquisas.
El inspector jefe Ben Wood, responsable de la investigación, ha señalado que se trata de “un caso complejo” y ha hecho un llamamiento público a posibles testigos que se alojaran en el hotel en el momento de los hechos o en fechas próximas.
“Si vio algo sospechoso o dispone de información relevante que pueda ayudar en nuestra investigación, le pedimos que lo comunique. Incluso el detalle más pequeño podría resultar crucial”, indicó.
Desde la Policía británica han trasladado además su apoyo a los familiares y allegados del fallecido, subrayando que la investigación se encuentra aún en una fase inicial y que se están llevando a cabo diversas actuaciones para reconstruir las circunstancias que rodearon su muerte.
Tras conocerse el suceso, amigos de la víctima han expresado su pesar a través de redes sociales. Desde el ‘Thrybergh Top Club’, asociación a la que Watts estaba vinculado, lo describieron como una persona “querida por todos” cuya ausencia será profundamente sentida.