La piel de gallina: Daniel emociona a Risto con su homenaje al volcán de La Palma

El talento canario vuelve a estar presente en la televisión nacional. Daniel, protagonizará una de las actuaciones más emotivas de la nueva edición de Got Talent España, donde ha logrado sorprender al jurado con una canción propia dedicada a la erupción del volcán de La Palma, el pasado 19 de septiembre de 2021.
Antes de comenzar su interpretación sobre el escenario del programa de Telecinco, el joven quiso contextualizar su actuación con unas palabras que marcaron el tono de lo que estaba por venir: “Estoy aquí para cantar una canción mía, una canción tuya, sobre algo muy importante que nos pasó. 19 de septiembre de 2021”. Una referencia directa al inicio de la erupción del volcán, que cambió para siempre la vida de miles de palmeros.
@gottalentes 🌋🇮🇨 Daniel viene a contarnos algo que marcó su vida y la de muchos de sus vecinos. El 19 de septiembre de 2021, el volcán de isla de La Palma entró en erupción arrasando todo por lo que pasaba, incluyendo municipios y naturaleza. 💔 🎤Con su voz y una canción escrita por él mismo nos ha regalado este momento para recordarnos que nada es seguro, pero que la fuerza de la gente, de tu comunidad, siempre prevalece. 📺 No te pierdas mañanas un nuevo programa de #GotTalentEspaña cargando de emoción y talento a las 22:00 en @Telecinco ♬ sonido original – Got Talent España
Con este homenaje a su Isla natal y a todos los vecinos que vivieron en primera persona aquel episodio, Daniel se ha atrevido a dar el salto a uno de los formatos más seguidos de la televisión. Su voz y la letra de la canción, compuesta por él mismo, lograron generar un ambiente de absoluto silencio en el plató, hasta el punto de poner los pelos de punta al jurado.
Uno de los más impactados fue Risto, que no pudo ocultar su sorpresa ante la interpretación del palmero, visiblemente emocionado tras escuchar un tema que mezcla memoria, identidad y resiliencia tras uno de los acontecimientos más duros vividos recientemente en Canarias: “¡Qué voz!”.
La actuación de Daniel se emitirá este sábado a partir de las 21:00 horas (hora canaria) en Telecinco, dentro de una nueva gala de audiciones que promete momentos de gran carga emocional para el público. Su paso por el programa supone, además, un nuevo altavoz para mantener vivo el recuerdo del 19 de septiembre de 2021 y rendir tributo a quienes sufrieron las consecuencias de la erupción volcánica en La Palma.