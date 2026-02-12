Oportunidad en Tenerife: David Rodríguez Pastelerías busca personal para sus locales en la Isla

La reconocida marca David Rodríguez Pastelerías ha activado una importante búsqueda de personal para reforzar su equipo en diversos puntos de la isla de Tenerife. Con vacantes que van desde la elaboración artesanal hasta el reparto, la empresa tinerfeña busca perfiles dinámicos para sus sedes de Santa Cruz de Tenerife y Santa Úrsula.
Esta convocatoria de empleo se presenta como una oportunidad clave para profesionales del sector de la restauración y la logística que busquen estabilidad en una de las firmas pasteleras más prestigiosas de Canarias.
Puestos disponibles y requisitos
La oferta incluye una variedad de perfiles técnicos y de apoyo, la mayoría con jornadas de 30 horas semanales:
- Pastelero/a (Santa Úrsula): Se requiere experiencia específica en el manejo de masas. Es el puesto con mayor carga horaria, con una jornada de 40 horas semanales.
- Ayudante de Pastelería (Santa Úrsula): Jornada de 30 horas semanales para apoyo en obrador.
- Personal de Apoyo y Ayudantes de Cocina (Santa Cruz): Varias vacantes destinadas al refuerzo de los servicios en la capital tinerfeña (30h/semana).
- Repartidor/a: Posiciones disponibles para dar cobertura a todos los locales de la cadena (30h/semana).
Cómo enviar el currículum
La empresa ha habilitado un canal directo y rápido para recibir las candidaturas. Los interesados no deben inscribirse en portales externos, sino enviar su CV actualizado directamente a la dirección de correo electrónico oficial proporcionada por la cadena:
Email para candidaturas:davidrodriguezpastelerias@gmail.com.
Esta apuesta por el talento local refuerza el crecimiento de David Rodríguez, cuya presencia en el área metropolitana y el norte de la isla no ha dejado de expandirse, convirtiéndose en un motor de empleo para el sector servicios en Tenerife.