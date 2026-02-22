Siete días sin rastro de Airam: todo lo que se sabe sobre la desaparición del joven en La Palma

La isla de La Palma vive con el corazón en un puño. Se cumple una semana desde que se perdió el rastro de Airam, el joven de 20 años con autismo que desapareció tras bajarse de una guagua en la capital palmera. La incertidumbre crece, pero el dispositivo de búsqueda no descansa.
A continuación, detallamos todos los puntos clave, las novedades y la cronología de una búsqueda que moviliza a toda Canarias.
1. El último hallazgo: La mochila en Los Cancajos
El giro más importante de las últimas horas se produjo en el litoral de Breña Baja. Los equipos de emergencia localizaron una mochila negra en la zona de Los Cancajos. El objeto es “similar” al que portaba Airam el pasado lunes, por lo que la Guardia Civil ha centrado sus esfuerzos en identificarlo oficialmente. Este hallazgo ha desplazado el foco de búsqueda hacia la costa este de la isla.
2. Cronología de la desaparición (Lunes, 16 de febrero)
- 16:36 horas: Las cámaras de seguridad captan a Airam bajándose de una guagua en la rotonda de entrada a Santa Cruz de La Palma. Vestía pantalón vaquero azul y sudadera negra.
- Dirección Calle Real: Tras bajarse del transporte público, el joven caminó hacia la emblemática vía capitalina.
- 18:00 horas: Se produce la última comunicación telefónica con su madre. Airam manifiesta estar desorientado y no saber dónde se encuentra. Poco después, su teléfono móvil se apaga.
3. El factor determinante: el autismo
Airam presenta un trastorno del espectro autista, un dato crucial para el operativo. Su madre, Mercedes Afonso, ha advertido que el joven podría haber sufrido un “colapso”, lo que le llevaría a un estado de desorientación absoluta y miedo ante los desconocidos.
¿Cómo actuar si lo ves? La familia insiste en unas pautas muy claras para evitar que el joven huya por pánico:
- Acercarse con suavidad: Nada de movimientos bruscos ni gritos.
- Evitar aglomeraciones: Airam tiende a alejarse de ruidos fuertes y grupos de gente.
- Comunicación paciente: Puede tener dificultades para procesar órdenes directas.
4. ¿Dónde se está buscando a Airam?
El operativo es masivo y coordina medios por tierra, mar y aire:
- Tierra: Grupos de la Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios peinan senderos y barrancos.
- Mar: Embarcaciones de Salvamento Marítimo rastrean la costa desde Santa Cruz de La Palma hasta el Aeropuerto.
- Aire: Drones y helicópteros del GES sobrevuelan zonas de acantilados y puntos de difícil acceso en Breña Baja y El Paso.
5. Descripción física para la colaboración ciudadana
Se ruega a cualquier persona que pueda tener una pista que se ponga en contacto con el 1-1-2, el 062 o la asociación SOS Desaparecidos.
- Estatura: 1,70 metros.
- Rasgos: Pelo rubio, ojos azules, complexión normal.
- Vestimenta: Sudadera negra y vaqueros azules.
La solidaridad palmera se ha volcado con la familia en una búsqueda contra el reloj que ya ha superado su fase más crítica, pero que mantiene la esperanza de encontrar a Airam sano y salvo.