Se creía a salvo tras huir de Tenerife: cae en Italia el autor del apuñalamiento a un joven en el sur de la Isla

La Policía Nacional ha logrado esclarecer en un tiempo récord de 72 horas el violento suceso ocurrido en la zona de ocio de Las Verónicas, en el sur de Tenerife.
La operación ha culminado con la plena identificación y detención en Italia del presunto autor de un robo con violencia y dos tentativas de homicidio, tras una huida que le llevó a cruzar media Europa en apenas dos días.
Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 16 de febrero en Playa de las Américas (Arona). Según la investigación oficial, el ahora detenido, un joven de 19 años de origen italiano y residente en Tenerife, se aproximó a una pareja de turistas. Tras la negativa de la joven a prestarle su teléfono móvil, el individuo se lo arrebató violentamente.
En el intento de recuperar el terminal, el acompañante de la chica inició una persecución que terminó de forma trágica: el agresor le asestó dos puñaladas, una en el cuello y otra en el costado, alcanzando el pulmón.
Huida desesperada y cooperación internacional
La víctima, un joven de nacionalidad británica, ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un neumotórax tras ser evacuado de urgencia. Mientras tanto, el agresor emprendió una huida planificada. El análisis de siete cámaras de seguridad y la inspección ocular permitieron a los agentes reconstruir sus pasos: abandonó el lugar en un taxi y, apenas 24 horas después del ataque, salió de la isla con destino a Sevilla, para luego volar a Italia acompañado por familiares.
Ante la inminencia de la fuga, la Policía Nacional activó los mecanismos de cooperación internacional a través de la Oficina SIRENE-España. La autoridad judicial emitió de inmediato una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), lo que permitió que los Carabinieri localizaran al sospechoso en la localidad de Cirò Marina en un plazo de solo tres días tras el apuñalamiento.
A la espera de extradición
El detenido se encuentra actualmente en un centro penitenciario italiano a la espera de ser extraditado a España para responder por los graves delitos de robo con violencia e intimidación y dos tentativas de homicidio, ya que también intentó agredir a la joven durante la persecución.
La resolución de este caso refuerza el compromiso del Plan Turismo Seguro en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes de Canarias. La Policía Nacional ha destacado la eficacia de la coordinación internacional, que ha impedido que un hecho de “extrema gravedad” quedara impune pese al intento del autor de refugiarse en su país de origen.