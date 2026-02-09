Es oficial: la DGT activa un despliegue especial en todas las carreteras de Canarias desde hoy

Es oficial: la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes un despliegue especial de vigilancia en las carreteras de todo el territorio nacional, con una incidencia directa y exhaustiva en el archipiélago canario. La campaña, que se extenderá hasta el próximo domingo 15 de febrero, pone el foco en la seguridad de los vehículos destinados al transporte de mercancías y personas.
Este plan estratégico tiene como objetivo prioritario blindar la seguridad vial en las Islas y reducir la siniestralidad en un sector clave para la economía regional. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con policías locales y autonómicas, multiplicarán las inspecciones en puntos estratégicos y rutas de alta densidad circulatoria.
El precedente en Canarias: casi 600 sanciones
La necesidad de este refuerzo viene avalada por las cifras registradas en la última campaña de características similares realizada en febrero del ejercicio anterior. Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Canarias, el balance se saldó con un total de 595 denuncias tras controlar a 2.376 vehículos.
El desglose de los datos revela una realidad preocupante para las autoridades de tráfico:
- Camiones: De los 2.376 vehículos pesados inspeccionados, 492 fueron denunciados por diversas irregularidades.
- Guaguas: Se realizaron 448 inspecciones, de las cuales 103 terminaron en sanción.
¿Qué se revisará en los controles?
Los agentes no solo se limitarán a la verificación de la documentación. El control será técnico y humano, abarcando todos los factores que intervienen en la seguridad del transporte profesional. Entre los puntos clave de la inspección destacan:
- Condiciones técnicas: Estado de los neumáticos, frenos y sistemas de iluminación.
- Tiempos de conducción: Revisión exhaustiva del tacógrafo para garantizar los tiempos de descanso obligatorios.
- Habilitación profesional: Verificación de permisos de conducir y certificados de aptitud necesarios para el transporte de pasajeros y carga.
- Causas de siniestralidad: Se realizarán pruebas de alcohol y drogas de forma sistemática, además de vigilar los excesos de velocidad.
Vigilancia permanente en todas las rutas
El operativo no se limitará a las vías principales. La DGT ha confirmado que la vigilancia se realizará en todo tipo de carreteras y en cualquier momento del día, con especial atención a las rutas donde el tránsito de guaguas y camiones es más intenso.
Este despliegue busca concienciar a los conductores profesionales sobre la importancia de cumplir las normas, ya que el peso y las dimensiones de estos vehículos multiplican el riesgo en caso de colisión. El objetivo final de la campaña en Canarias es reducir las casi 600 multas del pasado año y, sobre todo, garantizar que ningún trayecto termine en tragedia.