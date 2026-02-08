ciencia

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: guía completa de actividades en Canarias y España para romper la brecha de género

Consulta la agenda de actividades del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Charlas, talleres y el papel clave del IAC en Canarias
Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: guía completa de actividades en Canarias y España para romper la brecha de género
Imagen generada por IA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Este miércoles, 11 de febrero, España se vuelca con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bajo el lema “Todas hacemos ciencia”, cientos de organismos científicos, con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) a la vanguardia en el Archipiélago, han diseñado una agenda masiva de charlas, talleres y exposiciones para fomentar vocaciones STEM entre las más jóvenes.

Aunque el informe Científicas en Cifras 2025 muestra avances, el Ministerio de Ciencia, liderado por Diana Morant, insiste en que aún es necesario combatir los estereotipos que alejan a las niñas de la investigación desde edades tempranas.

  1. El IAC estudia un agujero negro supermasivo con características nunca vistas antes

Canarias: El cielo tiene nombre de mujer

En el archipiélago, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) lidera la conmemoración con un programa especial para visibilizar a las mujeres en la astronomía. El objetivo es claro: que las niñas canarias vean en las investigadoras del IAC un referente real para su futuro profesional.

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en España

La programación nacional es inabarcable, pero estas son las citas que no te puedes perder:

  • Encuentro con referentes: El 10 de febrero, la ministra Diana Morant compartirá charla con estudiantes en el MUNCYT de Alcobendas.
  • Teatro y rutas: El CSIC estrena en Madrid la obra ‘Doro’ y organiza rutas con científicas por el barrio de Chamberí.
  • Ciencia y Mar: En Valencia y Cataluña destacan exposiciones como ‘Oceánicas’ y ‘La mare de les ciències’.
  • IA y Tecnología: La fundación Inspiring Girls organiza charlas sobre Inteligencia Artificial en el CNIO para mostrar las carreras del futuro.

Un mes de celebración en los Museos

El MUNCYT y los centros CaixaForum (incluyendo Madrid y Barcelona) mantendrán actividades gratuitas durante todo el mes de febrero. Desde talleres sobre eclipses hasta encuentros con ingenieras aeronáuticas como Cecilia Hernández y Silvia Lazcano, la oferta busca que “hacer ciencia” deje de ser percibido como un camino masculino.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas