Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: guía completa de actividades en Canarias y España para romper la brecha de género

Este miércoles, 11 de febrero, España se vuelca con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bajo el lema “Todas hacemos ciencia”, cientos de organismos científicos, con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) a la vanguardia en el Archipiélago, han diseñado una agenda masiva de charlas, talleres y exposiciones para fomentar vocaciones STEM entre las más jóvenes.
Aunque el informe Científicas en Cifras 2025 muestra avances, el Ministerio de Ciencia, liderado por Diana Morant, insiste en que aún es necesario combatir los estereotipos que alejan a las niñas de la investigación desde edades tempranas.
Canarias: El cielo tiene nombre de mujer
En el archipiélago, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) lidera la conmemoración con un programa especial para visibilizar a las mujeres en la astronomía. El objetivo es claro: que las niñas canarias vean en las investigadoras del IAC un referente real para su futuro profesional.
Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en España
La programación nacional es inabarcable, pero estas son las citas que no te puedes perder:
- Encuentro con referentes: El 10 de febrero, la ministra Diana Morant compartirá charla con estudiantes en el MUNCYT de Alcobendas.
- Teatro y rutas: El CSIC estrena en Madrid la obra ‘Doro’ y organiza rutas con científicas por el barrio de Chamberí.
- Ciencia y Mar: En Valencia y Cataluña destacan exposiciones como ‘Oceánicas’ y ‘La mare de les ciències’.
- IA y Tecnología: La fundación Inspiring Girls organiza charlas sobre Inteligencia Artificial en el CNIO para mostrar las carreras del futuro.
Un mes de celebración en los Museos
El MUNCYT y los centros CaixaForum (incluyendo Madrid y Barcelona) mantendrán actividades gratuitas durante todo el mes de febrero. Desde talleres sobre eclipses hasta encuentros con ingenieras aeronáuticas como Cecilia Hernández y Silvia Lazcano, la oferta busca que “hacer ciencia” deje de ser percibido como un camino masculino.