El Ayuntamiento de Arona decreta dos días de luto oficial por el menor asesinado

El Ayuntamiento de Arona ha decretado dos días de luto oficial en el municipio como muestra de dolor, respeto y solidaridad tras el trágico suceso ocurrido en la madrugada de este viernes, que se saldó con el fallecimiento de un menor, una mujer herida de gravedad y un Guardia Civil herido.
Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo por esta irreparable pérdida.
Este viernes, 20 de febrero, a las 12:00 horas, se guardó un minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento como gesto de acompañamiento a la familia y personas cercanas.
Según la información facilitada por la Policía Local de Arona, los hechos se produjeron en torno a la 01:04 horas, tras recibirse un aviso de urgencia desde la sala de coordinación 092 por una posible agresión grave en una vivienda del barrio de Cabo Blanco. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como recursos sanitarios y de emergencias.
La Guardia Civil, a través de la Policía Judicial, se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de lo ocurrido.
El Ayuntamiento quiere reconocer la rápida intervención, la profesionalidad y la coordinación de los efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, personal sanitario y servicios de emergencia que actuaron en una situación de extrema gravedad.
Desde el Consistorio se trasladan las más sinceras condolencias a los familiares del menor y se reitera el compromiso firme de la institución con la protección de la infancia y la convivencia pacífica en el municipio.