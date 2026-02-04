La tiktoker Sheila García lo tiene claro: estos son los 5 disfraces que nunca pasan de moda en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la calle ya calienta motores y, como cada año, miles de personas buscan ideas de disfraces que funcionen sin complicaciones. En ese contexto, un vídeo publicado en TikTok por la usuaria Sheila García Álvarez (@sheilagarcialvarez) se ha vuelto especialmente popular por poner sobre la mesa una verdad compartida por muchos carnavaleros: hay disfraces que nunca fallan.
“Disfraces del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que nunca pasan de moda. Señores y señoras, esto empieza y no les veo preparados”, arranca la creadora de contenido en su publicación, animando a guardar ideas o a debatir cuáles son los más icónicos de cada año.
Disfraces prácticos y resistentes
En su selección, Sheila no habla de fantasía ni de trajes imposibles, sino de disfraces prácticos, resistentes y probados en noches largas de Carnaval, frío, lluvia, guagua y tranvía incluidos.
Uno de los grandes clásicos que destaca es el disfraz de viejos, al que define como una apuesta segura para cualquier persona. “Hay un disfraz que no envejece nunca, que sirve para hombre y para mujer o personas no binarias, y es el de viejos”, explica. A su favor juega todo: abriga, aguanta empujones, bebidas derramadas y hasta el cansancio de la madrugada. “Es un disfraz con el que ningún baboso te va a molestar”, añade, resumiendo por qué sigue siendo uno de los más repetidos cada año.
El segundo de la lista es otro habitual del Carnaval chicharrero: las hadas. Sheila lo asocia directamente a los grupos de amigas que se ven cada edición por la ciudad. “Grupo de chicas que yo veo vestidas de hadas en el tranvía, grupo de chicas que son todas de Victoria’s Secret”, comenta entre risas, reconociendo que puede generar debate, pero defendiendo que es un disfraz “muy divertido”.
Para quienes improvisan a última hora, la creadora no tiene dudas: el cubata (cubo más bata) es el salvavidas perfecto. “Esto es un lunes de Carnaval que tú no ibas a salir y tus amigos te están comiendo la oreja para que salgas”, explica. Resultado: cómodo, caliente y con premio añadido. “Eres el gracioso de la noche”, resume.
Otro de los disfraces que nunca falla, según su experiencia, es el de entrenadores de aeróbic. “Año que en mi grupo de amigos nos ponemos este disfraz, año en el que nos meamos de la risa en el Carnaval”, afirma, destacando su potencial para grupos y su efecto inmediato en el ambiente festivo.
Sheila también reconoce que hay clásicos tan evidentes que casi sobran las explicaciones. “Sé que muchos me van a decir que faltó alguno, como el del tutú, que es tan icónico que no lo tengo ni que nombrar”, concluye.
