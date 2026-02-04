La primera “Luna de Sangre” de 2026 ya tiene fecha: cuándo y cómo ver el eclipse total

El calendario astronómico marca ya una de las citas más esperadas de este inicio de año. El martes 3 de marzo tendrá lugar el primer eclipse lunar total de 2026, un fenómeno que volverá a teñir la Luna del característico tono rojizo conocido como “Luna de Sangre”.
El espectáculo se produce cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra más oscura —la umbra— sobre el satélite. En ese momento, la atmósfera terrestre filtra la luz solar y solo deja pasar las longitudes de onda rojizas, que son las que alcanzan la superficie lunar. El resultado es una Luna de color carmesí, visible a simple vista y sin ningún tipo de protección ocular.
Más de una hora de eclipse total
El momento más esperado del fenómeno será la fase de totalidad, cuando la Luna quede completamente inmersa en la sombra terrestre y adquiera su color rojo intenso. Esta fase tendrá una duración aproximada de entre 80 y 82 minutos. En conjunto, el eclipse —incluyendo las fases parciales— se prolongará durante más de cinco horas, lo que permitirá seguir su evolución con calma.
La tonalidad que adopte la Luna dependerá en gran medida del estado de la atmósfera. Según explican los expertos, cuantas más partículas o nubes haya en suspensión, más oscuro y profundo será el color rojizo que se observe durante el eclipse lunar total.
Dónde se podrá ver la Luna de Sangre
Se estima que unos 2.500 millones de personas en todo el mundo podrán observar alguna de las fases de este eclipse. Las mejores condiciones de visibilidad se darán en zonas del Pacífico y América, mientras que en regiones como Europa o África la observación directa será más limitada.
No obstante, el evento podrá seguirse en tiempo real a través de retransmisiones en streaming ofrecidas por la NASA y distintos observatorios internacionales, que permitirán observar cada fase del eclipse con detalle.
Para quienes opten por mirar al cielo, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica. A diferencia de los eclipses solares, este eclipse lunar total de 2026 no supone ningún riesgo para la vista, por lo que puede disfrutarse sin filtros, ya sea a simple vista o con prismáticos para apreciar mejor los relieves lunares bajo la luz rojiza.