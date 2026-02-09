Confirman la fecha del eclipse solar más largo de los últimos 100 años: 6 minutos de total oscuridad

El 2 de agosto de 2027 quedará marcado en el calendario astronómico como una fecha excepcional. Ese día se producirá un eclipse solar total que transformará el día en noche durante más de seis minutos en determinadas regiones del planeta, una duración extraordinaria que no volverá a repetirse en más de un siglo.
Según ha confirmado la NASA, la configuración orbital prevista para esa jornada permitirá que la Luna oculte por completo el Sol durante un intervalo inusualmente largo. Esta singularidad ha despertado el interés de observatorios, universidades y centros de investigación de todo el mundo, que ya preparan campañas científicas específicas para el evento.
El fenómeno no destacará únicamente por su duración. También contará con una franja de visibilidad especialmente amplia, lo que lo convierte en una oportunidad clave tanto para el estudio del Sol y la física espacial como para la divulgación astronómica a gran escala.
Por qué el eclipse de 2027 será el más largo del siglo XXI
La duración récord de este eclipse responde a una coincidencia astronómica poco habitual. El 2 de agosto de 2027 se darán simultáneamente varios factores determinantes:
- La Tierra se encontrará cerca del afelio, el punto de su órbita más alejado del Sol, haciendo que el astro se perciba ligeramente más pequeño desde nuestro planeta.
- La Luna estará próxima a su perigeo, es decir, en uno de los momentos en los que se sitúa más cerca de la Tierra, lo que aumenta su tamaño aparente en el cielo.
- La trayectoria de la sombra lunar cruzará regiones próximas al ecuador, donde la rotación terrestre prolonga el tiempo de ocultación.
Esta combinación permitirá que la Luna cubra completamente el disco solar durante más de seis minutos, cuando en la mayoría de los eclipses totales la fase de oscuridad apenas supera los dos o tres minutos. Por este motivo, la comunidad científica ya lo considera el eclipse solar total más largo del siglo XXI.
Dónde será visible el eclipse total de agosto de 2027
La banda de totalidad tendrá una extensión superior a los 15.000 kilómetros y atravesará amplias zonas del planeta. La sombra de la Luna se desplazará desde el océano Atlántico y recorrerá, entre otros territorios:
- España
- Marruecos
- Argelia
- Túnez
- Libia
- Egipto
- Sudán
- Arabia Saudita
- Yemen
- Somalia
Uno de los enclaves más favorables para la observación será Luxor, en Egipto, donde se prevé una de las mayores duraciones de oscuridad total y condiciones meteorológicas óptimas, situándolo entre los mejores lugares del mundo para contemplar este acontecimiento astronómico único.