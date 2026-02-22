Del “efecto William Levy” al regreso de Depp: Tenerife se convierte en la mina de oro del cine

Tenerife ha dejado de ser un simple escenario natural para consolidarse como una auténtica industria pesada del entretenimiento. El último balance del sector audiovisual en la isla arroja cifras que parecen extraídas de un guion de éxito: un impacto económico de 117 millones de euros. Esta “mina de oro” no solo brilla por el dinero inyectado, sino por el imán que supone para las estrellas internacionales más cotizadas del planeta.
Desde el fenómeno de masas que supone el “efecto William Levy“ hasta el esperado regreso de Johnny Depp a la primera línea del cine comercial, la isla ha demostrado que tiene la capacidad logística para albergar cualquier tipo de producción, sin importar su magnitud o sus exigencias técnicas.
El reencuentro de Johnny Depp y Penélope Cruz
Uno de los pilares de este crecimiento histórico ha sido el rodaje de ‘Day Drinker’. La producción de Lionsgate ha devuelto a Tenerife a la escena de las grandes ligas de Hollywood al reunir, por cuarta vez en pantalla, a los oscarizados Johnny Depp y Penélope Cruz. Esta cinta de intrigas en alta mar no solo ha generado un despliegue técnico masivo, sino que ha servido como el mejor escaparate internacional para la marca Tenerife.
La elección de la isla por parte de grandes estudios americanos no es casualidad. La combinación de incentivos fiscales competitivos y una red de profesionales locales cada vez más cualificados ha provocado que el 60% de los proyectos actuales sean de origen internacional.
William Levy: el motor del cine nacional en la isla
Por otro lado, el cine español ha encontrado su filón particular en producciones como ‘Bajo un fuego’. Tras el éxito de su predecesora, la presencia de William Levy ha vuelto a movilizar a la industria local, confirmando que el actor cubano-americano es un valor seguro para la atracción de rodajes nacionales.
Esta producción, junto a otros largometrajes como ‘The Hive’ de Martín Rosete, ha sido clave para que el número de películas rodadas en territorio insular se haya triplicado en el último ejercicio, pasando de apenas una decena a superar la treintena de proyectos.
Récords de empleo: 464.000 euros diarios en la isla
Pero más allá de la alfombra roja, lo que realmente destaca el Cabildo de Tenerife es la creación de riqueza real. El sector ha generado empleo para 4.249 profesionales, lo que supone un incremento del 15% en la contratación. La actividad audiovisual deja en la isla una inversión media de 464.616 euros por cada día laboral, un flujo de dinero directo y sostenido que beneficia a hoteles, empresas de servicios y pymes locales.
Según la Tenerife Film Commission, en el último periodo se han contabilizado un total de 1.526 jornadas de rodaje. Este dato es especialmente relevante porque indica que las productoras no solo vienen a la isla por sus paisajes, sino que se quedan durante periodos más prolongados, lo que maximiza el gasto realizado en el territorio.
Un futuro estratégico para el sector
La estrategia de posicionamiento internacional liderada por Turismo de Tenerife parece estar dando sus frutos definitivos. Con un abanico que abarca desde los proyectos de animación (que ya suman 9 proyectos distintos) hasta las docuseries y la publicidad, la industria se ha diversificado para no depender de un solo formato.
Tenerife se confirma así como la gran capital europea del cine. Una isla donde el talento local convive con los grandes nombres de la industria mundial, transformando cada rincón de nuestra geografía en una oportunidad única para generar empleo de calidad y visibilidad global.