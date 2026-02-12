El film ‘Secretos’ gana en la India un premio al mejor cortometraje internacional

Secretos, un film de Salvador Quesada rodado íntegramente en Canarias, en Tenerife, con equipo técnico y artístico también del Archipiélago, ha sido reconocido con el premio al mejor cortometraje internacional en el Northstar International Film Festival, un certamen que se celebra en la India.
El cortometraje ha sido seleccionada además en la sección oficial de otros tres festivales internacionales, con mención especial en uno de ellos, consolidando su recorrido fuera de España y situando de nuevo a Canarias como espacio de creación cinematográfica con proyección internacional.
Una de las singularidades que posee este proyecto cinematográfico radica en que Secretos fue realizado como trabajo final de curso por estudiantes de interpretación y creación audiovisual en Canarias, dentro de un proceso formativo que culmina en la producción de piezas cinematográficas reales, concebidas con criterios profesionales y vocación internacional.
SILENCIO, CULPA Y HERENCIA EMOCIONAL
El cortometraje ha sido concebido como un thriller psicológico de atmósfera contenida para explorar temas que tienen que ver con el silencio, la culpa y la herencia emocional, apoyándose en una narrativa sobria y un trabajo interpretativo preciso, desarrollado a través de un proceso de investigación actoral y dirección estrechamente vinculado al lenguaje de la cámara.
Su director, el cineasta y pedagogo lanzaroteño Salvador Quesada, posee más de 20 años de trayectoria profesional como actor, director y formador. Desde su Estudio de Interpretación Cinematográfica Salvador Quesada, radicado en Canarias, combina la creación audiovisual con la enseñanza especializada en interpretación ante la cámara, apostando por un modelo pedagógico conectado con la realidad de la industria cinematográfica.
Para el cineasta canario, este reconocimiento internacional confirma que desde el Archipiélago se puede producir cine con identidad propia y alcance global, y que una formación basada en el rigor y la exigencia artística puede generar obras con recorrido real fuera de nuestras fronteras.
En la actualidad, Salvador Quesada se encuentra desarrollando nuevos proyectos cinematográficos y ampliando la oferta formativa de su estudio en Canarias, orientada tanto a actores como a creadores interesados en el trabajo ante cámara y en la construcción de proyectos audiovisuales propios.