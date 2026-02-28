El libro ‘Verde y lava’, de Pedro Hernández, opta a los Roca Awards

El libro ‘Verde y lava‘, del chef palmero Pedro Hernández, donde se recoge su trayectoria en el restaurante El Duende del del Fuego, en Los Llanos de Aridane con una “cocina inclusiva, consciente y regenerativa, con el 95% libre de alérgenos, ha optado a los premios Roca Awards, patrocinados por los hermanos Roca, que quieren reconocer el valor de la literatura gastronómica en todas sus dimensiones y formas. Se trata según Joan, Josep y Jordi Roca de una celebracion anual de la cultura y la gastronomía, con la ciudad de Girona como telón de fondo.
El duende del fuego mantiene como seña de identidad ser una casa de comidas a la que puede ir cualquier persona, incluidos alérgicos, veganos, macrobióticos, etcétera. Esta cocina sin alérgenos le ha permitido mantener abierto su restaurante en Los Llanos de Aridane a pesar las adversidades como la pandemia o la erupción del volcán y ahora ha plasmado sus técnicas y algunas recetas en ‘Verde y lava’ para que cualquier restaurante que quiera pueda elaborar sus platos para clientes con alergias.
No hablamos de un tema baladí. El propio Pedro Hernández reconoce que la evolución entre sus comensales arroja datos preocupantes: los niños con alergias representan el 9% mientras que el porcentaje de adultos se dispara al 56%. Y la tendencia no tiene visos de mejorar, sino todo lo contrario.
Esta edición ha optado a los Roca Awards que premian la labor de escritores y periodistas, nacionales e internacionales, que han dedicado su talento a explorar y narrar el universo gastronómico. Biografías, ficciones, artículos, crónicas culinarias, recetarios, ensayos… Cualquier obra que tenga la comida como epicentro es candidata a recibir un galardón.
La II edición de los Roca Awards, que se darán a conocer en primavera en Girona, se dividen en tres categorías: Mejor Obra publicada; Mejor Trabajo de Periodismo Gastronómico y Mejor Obra Gastronómica Inédita-Planeta Gastro.
“Estos premios celebran el patrimonio que nos une y promueven la creatividad y la innovación, cn un firme compromiso con la calidad. Es un certamen que defiende la autenticidad y la diversidad como valores esenciales de la sociedad”, afirman los Roca.
En la primera edición ganaron ‘Agallas’ de Pescaderías Coruñesas (Planeta Gastro) y ‘El libro del sake’ de Roger Ortuño.