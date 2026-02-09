Elizabeth Beltrán, candidata: “Me siento muy honrada de representar al pueblo de Arona en la Gala”

Elizabeth Beltrán Correa cerrará el último bloque de candidatas en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, siendo la onceava candidata. Con el diseño ‘Sahel’, de Dani Mena, representa al Excelentísimo Ayuntamiento de Arona, el municipio que la vio crecer y convertirse en una mujer que, como ella misma afirma, lucha por sus sueños.
Elizabeth presume de orgullo aronero, y se siente honrada de representar a su municipio, donde la humildad, el trabajo y los valores se reflejan entodo el equipo de trabajo detrás de la Fiesta y en el propio pueblo del sur de Tenerife. describe a Grupo Flipper, su otro patrocinador, como una empresa con mucha visión y gran capacidad de trabajo, que confió en el proyecto de Mena y en ella como candidata desde el primer momento.
-¿Qué te llevó a ser candidata a reina del Carnaval?
“Siempre he vivido el Carnaval intensamente; siento que nací para defender una fantasía de este nivel en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y no veo el momento de que llegue”.
-¿Cómo te preparas cada día desde que supiste que ibas a ser candidata?
“Soy consciente de que este es el sueño de muchas mujeres canarias, así que cuando supe que iba a ser candidata empecé a prepararme desde el profundo respeto a esa idea, con humildad. Me considero una persona fuerte y con personalidad y sé que tengo la responsabilidad de darlo todo una vez se abran las puertas del escenario; porque cuento con un gran equipo, representantes y diseñador, a quienes les debo cumplir este gran sueño.”.
-Cuéntame una anécdota de tu proceso de preparación para desfilar con ‘Sahel’
“Un momento que me sorprendió fue cuando Dani Mena me colocó en el centro de la estructura de hierro y corrigió la posición exacta donde estaría conectada con el diseño. Yo no sabía muy bien qué pasaba, pero él se quedó un rato observándome, buscando con los ojos posiciones, elementos que no existían. En ese instante entendí que en su mente el traje ya estaba creado, sin siquiera tener una piedra encima. Fue un momento que se me quedó grabado, admirando profundamente la mente del creador.”
-Cuéntame tres cualidades de tu diseñador, Dani Mena
“Es muy meticuloso y trabajador, tiene una mente increíble y sabe escoger a su candidata según la fantasía que tiene en la cabeza y la canción que va a interpretar, algo que considero fundamental. Además, es un gran amigo de sus amigos y adora a su familia, lo que ha hecho que desde el primer momento me sienta como en casa.”
-¿Cómo describirías, sin desvelar nada, tu fantasía?
“‘Sahel’ es una fantasía que evoca las llanuras del desierto, desde una posición de valentía, humildad, corazón y fuerza femenina.”
–¿Carnaval de calle o de grupos?
“¡Los dos! Soy comparsera desde hace varios años y disfruto el Carnaval desde dentro. El próximo año intentaré bailar también con la comparsa Los Cariocas y, además, también soy una apasionada de las murgas. Pero no me puedo perder el Carnaval de la calle. Vivo estos meses con muchísima pasión.”
-¿Tienes un disfraz favorito?
“Me gustan mucho los disfraces basados en los cuentos y las películas de Disney”.
-¿Qué le aportarías a Santa Cruz de Tenerife si fueras Reina del Carnaval?
“Los sueños no tienen fecha de caducidad ni etiquetas impuestas por la sociedad; solo se manifiestan, se trabajan y se persiguen. Ser una mujer trabajadora, humilde, fuerte, llena de energía, madre, que ha seguido formándose, entrenando, ensayando, y que siempre ha dejado la piel en todo lo que hace, me hace sentir orgullosa de la mujer y el corazón que tengo. Si consiguiera el cetro de Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, dejaría mi corazón junto a mi pueblo y estaría involucrada al 100% durante todo el proceso, por y para el Carnaval, por siempre”.