Mucho cuidado si viajas a Tailandia: el gesto que puede llevarte a la cárcel y que muchos españoles ignoran

Tailandia sigue siendo el destino predilecto de miles de españoles que buscan playas paradisíacas y una cultura exótica. Sin embargo, lo que comienza como un viaje de ensueño puede convertirse en una auténtica pesadilla legal si no se conocen las estrictas normativas del Reino de Siam. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado sus recomendaciones de viaje, alertando sobre sanciones que incluyen penas de prisión por acciones que en España son cotidianas.
La trampa del vapeo: hasta 10 años de cárcel
Uno de los puntos más críticos y desconocidos para el turista es la prohibición total de los cigarrillos electrónicos. En Tailandia, el uso, posesión e importación de estos dispositivos (incluidos los vapeadores sin nicotina) es ilegal.
Las autoridades locales no hacen distinciones entre residentes y turistas. Según advierte Exteriores, ser sorprendido con un vapeador puede acarrear multas astronómicas o, en los casos más graves, penas de hasta diez años de cárcel. No importa si el dispositivo es para uso personal; la normativa es tajante y las inspecciones policiales en zonas turísticas han aumentado considerablemente.
Un giro radical: el respeto a la Monarquía
Si hay algo que un viajero español jamás debe olvidar es la Ley de Lesa Majestad. En Tailandia, cualquier comentario, gesto o publicación en redes sociales que se considere ofensivo hacia la Familia Real es un delito castigado con extrema dureza.
Este código de honor no solo se aplica a palabras directas; pisar un billete (porque aparece la efigie del Rey) o dañar una imagen real puede considerarse un insulto grave. Las condenas por este motivo son implacables y pueden suponer décadas de prisión, sin que la mediación consular pueda anular la soberanía de los tribunales tailandeses.
El peligro de las motos y la retención del pasaporte
Alquilar una pequeña moto en las islas es casi un ritual para los españoles, pero es aquí donde se comete el error más común. Para conducir legalmente en Tailandia, no basta con el permiso B de coche; es obligatorio el Permiso Internacional de Conducir con la categoría de motocicleta habilitada.
Si sufres un accidente y no tienes el permiso adecuado, tu seguro médico se anulará automáticamente, dejándote frente a facturas hospitalarias que pueden superar los 50.000 euros. Además, es práctica habitual de las empresas de alquiler o los hospitales locales retener el pasaporte como garantía de pago, un movimiento que complica cualquier intento de repatriación o salida del país.
Nuevos requisitos de entrada para españoles
En cuanto a la burocracia, hay buenas noticias pero con matices importantes. Actualmente, los ciudadanos españoles pueden entrar en Tailandia sin visado para estancias de hasta 60 días, una ampliación respecto a los límites anteriores que facilita el turismo de larga duración.
No obstante, sigue siendo obligatorio presentar un pasaporte con una validez mínima de seis meses y tener a mano el billete de salida del país. Además, se ha implementado la obligación de completar la Tarjeta Digital de Llegada (TDAC) de forma online antes de aterrizar en aeropuertos como los de Bangkok o Phuket.
Recomendación final: Salud y Drogas
Aunque Tailandia ha vivido un proceso de regulación compleja con el cannabis, Exteriores recuerda que el consumo en espacios públicos sigue estando penalizado. En cuanto a las drogas duras, el mensaje es claro: tolerancia cero. El tráfico o posesión de sustancias estupefacientes puede conllevar incluso la pena de muerte en el país asiático.
Por todo ello, se insiste en la contratación de un seguro de viaje de amplia cobertura. La sanidad privada tailandesa es excelente, pero sus precios son prohibitivos para quien viaja sin protección, pudiendo suponer la quiebra económica del viajero en caso de una intervención de urgencia.